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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9833983498359836>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 204
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:22

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много.

Сейчас ситуация сложилась таким образом,что человек решивший выехать с концами сталкивается с минимальным сопротивлением на бюрократическом уровне. У меня вон пара знакомых кремюпко начинает цепляться в Германии. Малышне школа, квартира на халяву, выплаты, бесплатные курсы по изучению немецкого, начинают продавать имущество в Украине, очевидно боятся слететь с беженства, тк семьи вполне с деньгами
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:24

  hume написав:квартира на халяву,
прям всем понаехам квартиры на халяву?) Много лет живу, а такое слышу впервые. Тогда все бесквартирные выедут. Среди моих знакомых на халяву не дали никому, некоторые до сих пор выплачивают ипотеку взятую ещё в 95м
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:26

  hume написав:Сейчас ситуация сложилась таким образом,что человек решивший выехать с концами сталкивается с минимальным сопротивлением на бюрократическом уровне. У меня вон пара знакомых кремюпко начинает цепляться в Германии. Малышне школа, квартира на халяву, выплаты, бесплатные курсы по изучению немецкого, начинают продавать имущество в Украине, очевидно боятся слететь с беженства, тк семьи вполне с деньгами


Статус беженца зависит от наличия жилья в Украине ?

  vitaliian написав:прям всем понаехам квартиры на халяву?) Много лет живу, а такое слышу впервые. Тогда все бесквартирные выедут. Среди моих знакомых на халяву не дали никому, некоторые до сих пор выплачивают кредит взятый ещё в 95м


Так это жилье для проживания, не в собственность естественно, но за аренду не нужно платить. Правда сколько все это продлится. Если у нас снимут военное положение то там могут попросить освободить.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Вів 10 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:27

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю...


Раньше выезд был за СВОИ деньги, без 100% гарантий, что ты там устроишься. Сейчас выезд - бесплатный (эвакуация) и тебе там гарантировано БЕСПЛАТНО жилье, еда и пособие. Разницу чувствуете?

  vitaliian написав:как бы полмариуполя с Херсоном не понаехали. Посмотрим куда например вы переедете. :D Домой вернуться канешно можно, я полгода вынуждено просидел на малой родине, но так и не нашел себе там занятие.


Понаедут те, кто найдет здесь работу или имеет средства на жилье и питание (в работе не нуждается, за границу не хочет). Не все ломанутся в Киев, многие вообще не любят крупных городов.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:29

  fler написав:Сейчас выезд - бесплатный (эвакуация) и тебе там гарантировано БЕСПЛАТНО жилье, еда и пособие. Разницу чувствуете
речь не о том, что там дают сейчас, а о том кто уже в Украину жить не вернётся. Их пожизненно там содержать будут?
  fler написав:Не все ломанутся в Киев, многие вообще не любят крупных городов.
поедут туда где есть свободное жильё и работа. Много таких мест в Украине? Даже если жильё с работой они не любят, а любят курорты Монако, все равно поедут туда, где будет работа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 20:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:29

Хочу підняти цю тему тут - чому так відбувається???

  jump написав:
  Успіх написав:
  jump написав:[quoteНу, тут треба добре все обдумати... - але чим натомість зайнятись?


вибирайте:

https://zaxid.net/lviv_prodazh_biznesiv ... i_n1541874

Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.

до прикладу:
Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню.
«Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні. 8)



усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї.
ціни йдуть до довоєнних


=======

Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу :shock:
Чому так?
Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"!
То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях?
А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці?
Чому не розширюють свої бізнеси?


вернетесь до Львова, пройдетесь містом-районами... 8)
вивіски: здам в оренду/оренда/продаж, від напівпідвалів та мафів до цілих магазинів/ресторацій/кафе, купа шкляних банок-офісів, завішаних простирадлами з оголошеннями-від 10 і до кількох тисяч м2.
Що там говорити-центр-Ринок-Ресторація 36ПО гриця козловського, 3 5 поверхів 2 не працює, і ціни не сказав би що там якісь конячі, заходь, сідай, столиків вільних - купа.

зайдете на будь-який ринок-купа мафів/магазинів закриті, в інших-розпродаж.

рулить лише їжа, там рух постійний.

новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють :lol:
подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають.
бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.[/quote]


°=====

Чесно - не розумію, чому так?
Ну ще б зрозумів, якщо б таке написали за Київ...
Але ж це ЗАХІД!!!
Місто Лева ж на Заході ще й близько кордону!
В чому річ???
Тут би мало бути все навпаки, зростання всього і вся!
Народу ж то збільшилось на Заході! Не всі ж жінки/діти повтікали закордон! І чоловіків багато осіло на Заході(не всі ж в ЗСУ і не всі встигли втекти за кордон)

То ще раз - в чому річ?
Не розумію!
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:33

  Успіх написав:То ще раз - в чому річ?
наверное у людей сократились доходы, поэтому общее потребление тоже падает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:40

  flyman написав:там де зараз чейнж_пм, твоя аватарка, де був ЛАД і решта хто не коливається разом з лінією партії яка веде громадян неньки в щасливе майбутнє нової норми, де у нікого нічого не буде, але всі будуть щасливі

до речі... така штука перший раз зі мном трапілось... не знаю, чі то глюк чи рашізьм настав...

як то кажуть в нас на юкейщіні - но факінг різон, но сімл ікспланейшн...
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:44

  vitaliian написав:
  hume написав:квартира на халяву,
прям всем понаехам квартиры на халяву?) Много лет живу, а такое слышу впервые. Тогда все бесквартирные выедут. Среди моих знакомых на халяву не дали никому, некоторые до сих пор выплачивают ипотеку взятую ещё в 95м

У меня пара знакомых в Германии, живут в квартирах, платит государство. У одних на одну семью, у других на две семьи. В Лиссабоне тоже квартиру получили. Ещё в Литве знакомые, там не в курсе. Но все начинают обживаться и как то не вижу позыва на родину. Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:49

  hume написав: Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.


Так они работают удаленно на укр. компании или там нашли работу ?
Во второе не верится, т.к. слишком быстрой ассимиляции не бывает.
vladimir07
 
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