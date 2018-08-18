Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много.
Сейчас ситуация сложилась таким образом,что человек решивший выехать с концами сталкивается с минимальным сопротивлением на бюрократическом уровне. У меня вон пара знакомых кремюпко начинает цепляться в Германии. Малышне школа, квартира на халяву, выплаты, бесплатные курсы по изучению немецкого, начинают продавать имущество в Украине, очевидно боятся слететь с беженства, тк семьи вполне с деньгами
прям всем понаехам квартиры на халяву?) Много лет живу, а такое слышу впервые. Тогда все бесквартирные выедут. Среди моих знакомых на халяву не дали никому, некоторые до сих пор выплачивают ипотеку взятую ещё в 95м
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Сейчас ситуация сложилась таким образом,что человек решивший выехать с концами сталкивается с минимальным сопротивлением на бюрократическом уровне. У меня вон пара знакомых кремюпко начинает цепляться в Германии. Малышне школа, квартира на халяву, выплаты, бесплатные курсы по изучению немецкого, начинают продавать имущество в Украине, очевидно боятся слететь с беженства, тк семьи вполне с деньгами
Статус беженца зависит от наличия жилья в Украине ?
vitaliian написав:прям всем понаехам квартиры на халяву?) Много лет живу, а такое слышу впервые. Тогда все бесквартирные выедут. Среди моих знакомых на халяву не дали никому, некоторые до сих пор выплачивают кредит взятый ещё в 95м
Так это жилье для проживания, не в собственность естественно, но за аренду не нужно платить. Правда сколько все это продлится. Если у нас снимут военное положение то там могут попросить освободить.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Вів 10 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю...
Раньше выезд был за СВОИ деньги, без 100% гарантий, что ты там устроишься. Сейчас выезд - бесплатный (эвакуация) и тебе там гарантировано БЕСПЛАТНО жилье, еда и пособие. Разницу чувствуете?
vitaliian написав:как бы полмариуполя с Херсоном не понаехали. Посмотрим куда например вы переедете. Домой вернуться канешно можно, я полгода вынуждено просидел на малой родине, но так и не нашел себе там занятие.
Понаедут те, кто найдет здесь работу или имеет средства на жилье и питание (в работе не нуждается, за границу не хочет). Не все ломанутся в Киев, многие вообще не любят крупных городов.
Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.
до прикладу: Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню. «Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні.
усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї. ціни йдуть до довоєнних
=======
Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу Чому так? Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"! То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях? А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці? Чому не розширюють свої бізнеси?
вернетесь до Львова, пройдетесь містом-районами... вивіски: здам в оренду/оренда/продаж, від напівпідвалів та мафів до цілих магазинів/ресторацій/кафе, купа шкляних банок-офісів, завішаних простирадлами з оголошеннями-від 10 і до кількох тисяч м2. Що там говорити-центр-Ринок-Ресторація 36ПО гриця козловського, 3 5 поверхів 2 не працює, і ціни не сказав би що там якісь конячі, заходь, сідай, столиків вільних - купа.
зайдете на будь-який ринок-купа мафів/магазинів закриті, в інших-розпродаж.
рулить лише їжа, там рух постійний.
новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають. бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.[/quote]
°=====
Чесно - не розумію, чому так? Ну ще б зрозумів, якщо б таке написали за Київ... Але ж це ЗАХІД!!! Місто Лева ж на Заході ще й близько кордону! В чому річ??? Тут би мало бути все навпаки, зростання всього і вся! Народу ж то збільшилось на Заході! Не всі ж жінки/діти повтікали закордон! І чоловіків багато осіло на Заході(не всі ж в ЗСУ і не всі встигли втекти за кордон)
flyman написав:там де зараз чейнж_пм, твоя аватарка, де був ЛАД і решта хто не коливається разом з лінією партії яка веде громадян неньки в щасливе майбутнє нової норми, де у нікого нічого не буде, але всі будуть щасливі
до речі... така штука перший раз зі мном трапілось... не знаю, чі то глюк чи рашізьм настав...
як то кажуть в нас на юкейщіні - но факінг різон, но сімл ікспланейшн...
Вас заблокували на 7 днів, доступ до форуму закритий до Вів 10 тра, 2022 19:32, до розблокування залишилося 22 хвилин .
Зв'яжіться, будь-ласка, з адміністратором форуму для отримання додаткової інформації.
Доступ до форуму заборонено для вашого облікового запису.
прям всем понаехам квартиры на халяву?) Много лет живу, а такое слышу впервые. Тогда все бесквартирные выедут. Среди моих знакомых на халяву не дали никому, некоторые до сих пор выплачивают ипотеку взятую ещё в 95м
У меня пара знакомых в Германии, живут в квартирах, платит государство. У одних на одну семью, у других на две семьи. В Лиссабоне тоже квартиру получили. Ещё в Литве знакомые, там не в курсе. Но все начинают обживаться и как то не вижу позыва на родину. Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.
hume написав: Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.
Так они работают удаленно на укр. компании или там нашли работу ? Во второе не верится, т.к. слишком быстрой ассимиляции не бывает.