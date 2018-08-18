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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:52
vitaliian написав:
речь не о том, что там дают сейчас, а о том кто уже в Украину жить не вернётся. Их пожизненно там содержать будут?
Наскільки мені відомо, переселенців будуть утримувати, поки війна не закінчиться + 1 рік після. Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
vitaliian написав: fler написав:
Не все ломанутся в Киев, многие вообще не любят крупных городов.
поедут туда где есть свободное жильё и работа. Даже если жильё с работой они не любят, а любят курорты Монако. Не нужно путать мечты с реальностью.
Отделяем мух от котлет. Кто любит курорты Монако - те уже определились с жильем - в основном, за границей.
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fler
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:01
fler
Те що зараз оренду житла для наших переміщених осіб оплачує країна перебування, це не означає, що житло буде безкоштовно. Тільки но наші земляки знайдуть роботу вище мінімума, вони самі будуть оплачувати житло.
Соц допомога - аналогічно.
Поки отримують соц допомогу - купівлі авто, відпочинок у Туреччині чи ОАЕ - відміняються.
І наостанок, абсолютна більшість наших переміщених осіб мають статус тимчасового захисту. Це не статус біженця і ніколи їм не буде. Це тимчасовий статус.
Після його завершення зможуть залишитися або нелегали або ті, що отримають інший статус. Як бути із отриманням кредиту, наприклад, на житло?
У чому сенс саме зараз віїжджати та бути приреченим на конкурування на ринку праці з іншими земляками за низькооплачувану роботу, із тимчасовим статусом перебування, особисто для мене загадка.
В Україні вистачить роботи для всіх.
Також цікаво побачити, що земляки зможуть придбати з нерухомості за кордоном, навіть продавши тут житло в умовному обл центрі?
ПС Вам не вірно відомо, що утримувати наших переміщених осіб будуть після війни рік. Це фантазія.
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xaos_22
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