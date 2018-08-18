RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9833983498359836

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 204
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:52

  vitaliian написав:речь не о том, что там дают сейчас, а о том кто уже в Украину жить не вернётся. Их пожизненно там содержать будут?


Наскільки мені відомо, переселенців будуть утримувати, поки війна не закінчиться + 1 рік після. Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.

  vitaliian написав:
  fler написав:Не все ломанутся в Киев, многие вообще не любят крупных городов.
поедут туда где есть свободное жильё и работа. Даже если жильё с работой они не любят, а любят курорты Монако. Не нужно путать мечты с реальностью.


Отделяем мух от котлет. Кто любит курорты Монако - те уже определились с жильем - в основном, за границей.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:01

fler

Те що зараз оренду житла для наших переміщених осіб оплачує країна перебування, це не означає, що житло буде безкоштовно. Тільки но наші земляки знайдуть роботу вище мінімума, вони самі будуть оплачувати житло.
Соц допомога - аналогічно.
Поки отримують соц допомогу - купівлі авто, відпочинок у Туреччині чи ОАЕ - відміняються.
І наостанок, абсолютна більшість наших переміщених осіб мають статус тимчасового захисту. Це не статус біженця і ніколи їм не буде. Це тимчасовий статус.
Після його завершення зможуть залишитися або нелегали або ті, що отримають інший статус. Як бути із отриманням кредиту, наприклад, на житло?

У чому сенс саме зараз віїжджати та бути приреченим на конкурування на ринку праці з іншими земляками за низькооплачувану роботу, із тимчасовим статусом перебування, особисто для мене загадка.
В Україні вистачить роботи для всіх.

Також цікаво побачити, що земляки зможуть придбати з нерухомості за кордоном, навіть продавши тут житло в умовному обл центрі?

ПС Вам не вірно відомо, що утримувати наших переміщених осіб будуть після війни рік. Це фантазія.
xaos_22
 
Повідомлень: 59
З нами з: 19.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добавлю свои пять копеек про возвращенцев-невозвращенцев))))

Исходные данные : Норвегия, беженцы. Социальный портрет беженца: по регионам- восток все собираются оставаться, запад- все собираются оставаться, центр, крупные города все или вернулись или собираются вернуться.

Как поддерживают беженцев: дают жилье, комфортное, но есть одно но не в Осло или в Бергене а там где 6 месяцев полярная ночь))), выплаты на еду и существование- 650 евро. Ничего, учитывая стоимость пачки сигарет в 15 еврои буханки хлеба в 4,5 евро.
Работа, без знания языка вы понимаете. Работа есть, оплачивается высоко. В среднем на фабрику разделывать рыбу- 4000 евро после налогов. Но долго не протянешь, надо иметь железное здоровье)))) кто пробовал- тот знает.
И да, когда военное положение отменят и война закончится- на выход. Разве если ты стал студентом или твой работодатель уж очень за тебя просит.
chizh
 
Повідомлень: 45
З нами з: 08.10.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:12

  chizh написав:Добавлю свои пять копеек про возвращенцев-невозвращенцев))))

Исходные данные : Норвегия, беженцы. Социальный портрет беженца: по регионам- восток все собираются оставаться, запад- все собираются оставаться, центр, крупные города все или вернулись или собираются вернуться.

Как поддерживают беженцев: дают жилье, комфортное, но есть одно но не в Осло или в Бергене а там где 6 месяцев полярная ночь))), выплаты на еду и существование- 650 евро. Ничего, учитывая стоимость пачки сигарет в 15 еврои буханки хлеба в 4,5 евро.
Работа, без знания языка вы понимаете. Работа есть, оплачивается высоко. В среднем на фабрику разделывать рыбу- 4000 евро после налогов. Но долго не протянешь, надо иметь железное здоровье)))) кто пробовал- тот знает.
И да, когда военное положение отменят и война закончится- на выход. Разве если ты стал студентом или твой работодатель уж очень за тебя просит.

У Норвегії крони
xaos_22
 
Повідомлень: 59
З нами з: 19.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:14

2 Виталиан та інші питання.
Звичайно, що війна виступила трігером. Хто хотів і вагався - отримали безкоштовні квитки, можливість пожити / побачити , знов безкоштовно. 2 місяці харчує Польща. Безкоштовно поїздити по країні та в інші країні. Хтось уже мушчину знайшов.
Це справді масово зараз.
Баришня в Ірландію зараз летить Райнеєром. Хоче поки що ненадовго, але хз як воно буде. Може зачепитися, або принаймні переїде в східну Європу. Люди в шоці, що електричка в Польщі з вифи , розетками і кондиціонерами. Що зоопарк в Варшаві за 20 злотих в рази крутіше Миколаївського з подібною ціною. І так далі. У багатьох не вийде і вони повернуться. Але багато і залишиться. Хоча б на рік.
Думаю летіти нам вниз по цінам.
А ще чоловікам треба хапати вільних жінок і берегти. Бо скоро між собою будемо махатись від відчаю.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16

  fler написав: Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.

Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю... :)
vladimir07
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16

xaos_22
ну понятно что кроны, каждый читающий должен переводить кроны в евро или гривны))))))
chizh
 
Повідомлень: 45
З нами з: 08.10.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.

Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.

Что касается вопроса Виталиана .. Я бы где-то в Каневе, Переяславе , Украинке оселился. С воздуха счас понравились. В некоторых побывал счас ногами. Даже порыбачить успел. Судак, ммммм.
В общем Киев не мое. Но так чтоб час-два и ты в Киеве - мне ок.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:49

  Hotab написав:Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.

За такую зп нет.
В Ирландию летит жить на пособие или за что цепляться ?
Насколько я понимаю работы по специальности там не будет.
Просто fler говорит о беспроигрышном шансе изменить жизнь к лучшему.
Что за шанс такой ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:56

  Hotab написав:А ще чоловікам треба хапати вільних жінок і берегти. Бо скоро між собою будемо махатись від відчаю.

Потрібна програма міграції та спрощення у отримуванні українського громадянства для азіаток
fox767676
 
Повідомлень: 208
З нами з: 13.06.20
Подякував: 114 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9833983498359836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chizh і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2210, 2211, 2212
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22112 6599901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:48
_hunter
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2161948
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3120)
10.05.2022 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.