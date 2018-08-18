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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:52
vitaliian написав:
речь не о том, что там дают сейчас, а о том кто уже в Украину жить не вернётся. Их пожизненно там содержать будут?
Наскільки мені відомо, переселенців будуть утримувати, поки війна не закінчиться + 1 рік після. Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
vitaliian написав: fler написав:
Не все ломанутся в Киев, многие вообще не любят крупных городов.
поедут туда где есть свободное жильё и работа. Даже если жильё с работой они не любят, а любят курорты Монако. Не нужно путать мечты с реальностью.
Отделяем мух от котлет. Кто любит курорты Монако - те уже определились с жильем - в основном, за границей.
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fler
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:01
fler
Те що зараз оренду житла для наших переміщених осіб оплачує країна перебування, це не означає, що житло буде безкоштовно. Тільки но наші земляки знайдуть роботу вище мінімума, вони самі будуть оплачувати житло.
Соц допомога - аналогічно.
Поки отримують соц допомогу - купівлі авто, відпочинок у Туреччині чи ОАЕ - відміняються.
І наостанок, абсолютна більшість наших переміщених осіб мають статус тимчасового захисту. Це не статус біженця і ніколи їм не буде. Це тимчасовий статус.
Після його завершення зможуть залишитися або нелегали або ті, що отримають інший статус. Як бути із отриманням кредиту, наприклад, на житло?
У чому сенс саме зараз віїжджати та бути приреченим на конкурування на ринку праці з іншими земляками за низькооплачувану роботу, із тимчасовим статусом перебування, особисто для мене загадка.
В Україні вистачить роботи для всіх.
Також цікаво побачити, що земляки зможуть придбати з нерухомості за кордоном, навіть продавши тут житло в умовному обл центрі?
ПС Вам не вірно відомо, що утримувати наших переміщених осіб будуть після війни рік. Це фантазія.
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xaos_22
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:07
Добавлю свои пять копеек про возвращенцев-невозвращенцев))))
Исходные данные : Норвегия, беженцы. Социальный портрет беженца: по регионам- восток все собираются оставаться, запад- все собираются оставаться, центр, крупные города все или вернулись или собираются вернуться.
Как поддерживают беженцев: дают жилье, комфортное, но есть одно но не в Осло или в Бергене а там где 6 месяцев полярная ночь))), выплаты на еду и существование- 650 евро. Ничего, учитывая стоимость пачки сигарет в 15 еврои буханки хлеба в 4,5 евро.
Работа, без знания языка вы понимаете. Работа есть, оплачивается высоко. В среднем на фабрику разделывать рыбу- 4000 евро после налогов. Но долго не протянешь, надо иметь железное здоровье)))) кто пробовал- тот знает.
И да, когда военное положение отменят и война закончится- на выход. Разве если ты стал студентом или твой работодатель уж очень за тебя просит.
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chizh
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:12
chizh написав:
Добавлю свои пять копеек про возвращенцев-невозвращенцев))))
Исходные данные : Норвегия, беженцы. Социальный портрет беженца: по регионам- восток все собираются оставаться, запад- все собираются оставаться, центр, крупные города все или вернулись или собираются вернуться.
Как поддерживают беженцев: дают жилье, комфортное, но есть одно но не в Осло или в Бергене а там где 6 месяцев полярная ночь))), выплаты на еду и существование- 650 евро. Ничего, учитывая стоимость пачки сигарет в 15 еврои буханки хлеба в 4,5 евро.
Работа, без знания языка вы понимаете. Работа есть, оплачивается высоко. В среднем на фабрику разделывать рыбу- 4000 евро после налогов. Но долго не протянешь, надо иметь железное здоровье)))) кто пробовал- тот знает.
И да, когда военное положение отменят и война закончится- на выход. Разве если ты стал студентом или твой работодатель уж очень за тебя просит.
У Норвегії крони
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xaos_22
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:14
2 Виталиан та інші питання.
Звичайно, що війна виступила трігером. Хто хотів і вагався - отримали безкоштовні квитки, можливість пожити / побачити , знов безкоштовно. 2 місяці харчує Польща. Безкоштовно поїздити по країні та в інші країні. Хтось уже мушчину знайшов.
Це справді масово зараз.
Баришня в Ірландію зараз летить Райнеєром. Хоче поки що ненадовго, але хз як воно буде. Може зачепитися, або принаймні переїде в східну Європу. Люди в шоці, що електричка в Польщі з вифи , розетками і кондиціонерами. Що зоопарк в Варшаві за 20 злотих в рази крутіше Миколаївського з подібною ціною. І так далі. У багатьох не вийде і вони повернуться. Але багато і залишиться. Хоча б на рік.
Думаю летіти нам вниз по цінам.
А ще чоловікам треба хапати вільних жінок і берегти. Бо скоро між собою будемо махатись від відчаю.
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Hotab
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16
fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю...
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vladimir07
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16
xaos_22
ну понятно что кроны, каждый читающий должен переводить кроны в евро или гривны))))))
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chizh
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:31
vladimir07 написав:
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.
Что касается вопроса Виталиана .. Я бы где-то в Каневе, Переяславе , Украинке оселился. С воздуха счас понравились. В некоторых побывал счас ногами. Даже порыбачить успел. Судак, ммммм.
В общем Киев не мое. Но так чтоб час-два и ты в Киеве - мне ок.
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Hotab
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:49
Hotab написав:
Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.
За такую зп нет.
В Ирландию летит жить на пособие или за что цепляться ?
Насколько я понимаю работы по специальности там не будет.
Просто fler говорит о беспроигрышном шансе изменить жизнь к лучшему.
Что за шанс такой ?
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vladimir07
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:56
Hotab написав:
А ще чоловікам треба хапати вільних жінок і берегти. Бо скоро між собою будемо махатись від відчаю.
Потрібна програма міграції та спрощення у отримуванні українського громадянства для азіаток
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fox767676
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