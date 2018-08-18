|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:12
chizh написав:
Добавлю свои пять копеек про возвращенцев-невозвращенцев))))
Исходные данные : Норвегия, беженцы. Социальный портрет беженца: по регионам- восток все собираются оставаться, запад- все собираются оставаться, центр, крупные города все или вернулись или собираются вернуться.
Как поддерживают беженцев: дают жилье, комфортное, но есть одно но не в Осло или в Бергене а там где 6 месяцев полярная ночь))), выплаты на еду и существование- 650 евро. Ничего, учитывая стоимость пачки сигарет в 15 еврои буханки хлеба в 4,5 евро.
Работа, без знания языка вы понимаете. Работа есть, оплачивается высоко. В среднем на фабрику разделывать рыбу- 4000 евро после налогов. Но долго не протянешь, надо иметь железное здоровье)))) кто пробовал- тот знает.
И да, когда военное положение отменят и война закончится- на выход. Разве если ты стал студентом или твой работодатель уж очень за тебя просит.
У Норвегії крони
-
xaos_22
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 19.03.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:14
2 Виталиан та інші питання.
Звичайно, що війна виступила трігером. Хто хотів і вагався - отримали безкоштовні квитки, можливість пожити / побачити , знов безкоштовно. 2 місяці харчує Польща. Безкоштовно поїздити по країні та в інші країні. Хтось уже мушчину знайшов.
Це справді масово зараз.
Баришня в Ірландію зараз летить Райнеєром. Хоче поки що ненадовго, але хз як воно буде. Може зачепитися, або принаймні переїде в східну Європу. Люди в шоці, що електричка в Польщі з вифи , розетками і кондиціонерами. Що зоопарк в Варшаві за 20 злотих в рази крутіше Миколаївського з подібною ціною. І так далі. У багатьох не вийде і вони повернуться. Але багато і залишиться. Хоча б на рік.
Думаю летіти нам вниз по цінам.
А ще чоловікам треба хапати вільних жінок і берегти. Бо скоро між собою будемо махатись від відчаю.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7583
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 1801 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16
fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю...
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1585
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16
xaos_22
ну понятно что кроны, каждый читающий должен переводить кроны в евро или гривны))))))
-
chizh
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 08.10.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:31
vladimir07 написав:
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.
Что касается вопроса Виталиана .. Я бы где-то в Каневе, Переяславе , Украинке оселился. С воздуха счас понравились. В некоторых побывал счас ногами. Даже порыбачить успел. Судак, ммммм.
В общем Киев не мое. Но так чтоб час-два и ты в Киеве - мне ок.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7583
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 1801 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 23:24
hume написав:
У меня пара знакомых в Германии, живут в квартирах, платит государство. У одних на одну семью, у других на две семьи. В Лиссабоне тоже квартиру получили. Ещё в Литве знакомые, там не в курсе. Но все начинают обживаться и как то не вижу позыва на родину. Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.
У зарабатывающие приличные зп, жить в Украине это осознанный выбор.
А мало зарабатывающие в Украине по сути ничего не теряют попробовав ЕС.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6704
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1366 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 23:34
vitaliian написав: Hotab написав:
Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много. Но не все.
Кто хотел - тот выехал? Сколько это потребовало усилий - только сразу отбросим Израиль туда много ума не нужно было, только еврейская кровь.
Поляндия - тут странные мечты.
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
И главное, они уже там. Уже вынужденно там - большая часть. Не надо думать, не нужно колебаться. Взвешивать за и против. Как взвешивал я с иммигрантской визой (Tier 1 General Migrant) в Великобританию в свое время. И не поехал. А они уже - там. С иммигрантским фактически статусом. С видом на жительство. И с полной поддержкой и одобрением местного населения.
Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Поэтому за границей останутся 80+% тех, кто выехал дальше восточной европы. И процентов 30-40% из ближнего зарубежья. А потом к ним подтянутся мужчины (к семейным), если не погибнут, защищая родину.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3940
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22112
|6600014
|
|
|1008
|2161948
|
|
|16
|34515
|
|