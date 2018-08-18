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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:12
chizh написав:
Добавлю свои пять копеек про возвращенцев-невозвращенцев))))
Исходные данные : Норвегия, беженцы. Социальный портрет беженца: по регионам- восток все собираются оставаться, запад- все собираются оставаться, центр, крупные города все или вернулись или собираются вернуться.
Как поддерживают беженцев: дают жилье, комфортное, но есть одно но не в Осло или в Бергене а там где 6 месяцев полярная ночь))), выплаты на еду и существование- 650 евро. Ничего, учитывая стоимость пачки сигарет в 15 еврои буханки хлеба в 4,5 евро.
Работа, без знания языка вы понимаете. Работа есть, оплачивается высоко. В среднем на фабрику разделывать рыбу- 4000 евро после налогов. Но долго не протянешь, надо иметь железное здоровье)))) кто пробовал- тот знает.
И да, когда военное положение отменят и война закончится- на выход. Разве если ты стал студентом или твой работодатель уж очень за тебя просит.
У Норвегії крони
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xaos_22
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:14
2 Виталиан та інші питання.
Звичайно, що війна виступила трігером. Хто хотів і вагався - отримали безкоштовні квитки, можливість пожити / побачити , знов безкоштовно. 2 місяці харчує Польща. Безкоштовно поїздити по країні та в інші країні. Хтось уже мушчину знайшов.
Це справді масово зараз.
Баришня в Ірландію зараз летить Райнеєром. Хоче поки що ненадовго, але хз як воно буде. Може зачепитися, або принаймні переїде в східну Європу. Люди в шоці, що електричка в Польщі з вифи , розетками і кондиціонерами. Що зоопарк в Варшаві за 20 злотих в рази крутіше Миколаївського з подібною ціною. І так далі. У багатьох не вийде і вони повернуться. Але багато і залишиться. Хоча б на рік.
Думаю летіти нам вниз по цінам.
А ще чоловікам треба хапати вільних жінок і берегти. Бо скоро між собою будемо махатись від відчаю.
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Hotab
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16
fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю...
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vladimir07
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:16
xaos_22
ну понятно что кроны, каждый читающий должен переводить кроны в евро или гривны))))))
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chizh
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:31
vladimir07 написав:
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.
Что касается вопроса Виталиана .. Я бы где-то в Каневе, Переяславе , Украинке оселился. С воздуха счас понравились. В некоторых побывал счас ногами. Даже порыбачить успел. Судак, ммммм.
В общем Киев не мое. Но так чтоб час-два и ты в Киеве - мне ок.
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Hotab
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Додано: Вів 10 тра, 2022 23:24
hume написав:
У меня пара знакомых в Германии, живут в квартирах, платит государство. У одних на одну семью, у других на две семьи. В Лиссабоне тоже квартиру получили. Ещё в Литве знакомые, там не в курсе. Но все начинают обживаться и как то не вижу позыва на родину. Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.
У зарабатывающие приличные зп, жить в Украине это осознанный выбор.
А мало зарабатывающие в Украине по сути ничего не теряют попробовав ЕС.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 23:34
vitaliian написав: Hotab написав:
Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много. Но не все.
Кто хотел - тот выехал? Сколько это потребовало усилий - только сразу отбросим Израиль туда много ума не нужно было, только еврейская кровь.
Поляндия - тут странные мечты.
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
И главное, они уже там. Уже вынужденно там - большая часть. Не надо думать, не нужно колебаться. Взвешивать за и против. Как взвешивал я с иммигрантской визой (Tier 1 General Migrant) в Великобританию в свое время. И не поехал. А они уже - там. С иммигрантским фактически статусом. С видом на жительство. И с полной поддержкой и одобрением местного населения.
Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Поэтому за границей останутся 80+% тех, кто выехал дальше восточной европы. И процентов 30-40% из ближнего зарубежья. А потом к ним подтянутся мужчины (к семейным), если не погибнут, защищая родину.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 05:35
hume написав: vitaliian написав: Hotab написав:
Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много.
Сейчас ситуация сложилась таким образом,что человек решивший выехать с концами сталкивается с минимальным сопротивлением на бюрократическом уровне. У меня вон пара знакомых кремюпко начинает цепляться в Германии. Малышне школа, квартира на халяву, выплаты, бесплатные курсы по изучению немецкого, начинают продавать имущество в Украине, очевидно боятся слететь с беженства, тк семьи вполне с деньгами
Не думаю, что имеет смысл наскоро сливать имущество в Украине.
Вряд-ли БЕЖЕНЦАМ это помещает.
Бегут от войны, а что в Украине осталось - то осталось.
Другой момент, если они получат/получили статус именно беженца, то могут возникнуть проблемы с поездками в Украину до получения гражданства, а потом, если будут продавать по паспорту ЕС, то попадут под налогообложение нерезов.
Другое дело, если окончательно рещили, что в Украину не будут никогда возвращаться, а деньги нужны "здесь и сейчас".
Впрочем, нюансы по Европе - не моя стихия.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 06:11
xaos_22 написав:fler
Те що зараз оренду житла для наших переміщених осіб оплачує країна перебування, це не означає, що житло буде безкоштовно. Тільки но наші земляки знайдуть роботу вище мінімума, вони самі будуть оплачувати житло.
Соц допомога - аналогічно.
Поки отримують соц допомогу - купівлі авто, відпочинок у Туреччині чи ОАЕ - відміняються.
І наостанок, абсолютна більшість наших переміщених осіб мають статус тимчасового захисту. Це не статус біженця і ніколи їм не буде. Це тимчасовий статус.
Після його завершення зможуть залишитися або нелегали або ті, що отримають інший статус. Як бути із отриманням кредиту, наприклад, на житло?
У чому сенс саме зараз віїжджати та бути приреченим на конкурування на ринку праці з іншими земляками за низькооплачувану роботу,
із тимчасовим статусом перебування, особисто для мене загадка.В Україні вистачить роботи для всіх.
Також цікаво побачити, що земляки зможуть придбати з нерухомості за кордоном, навіть продавши тут житло в умовному обл центрі?
ПС Вам не вірно відомо, що утримувати наших переміщених осіб будуть після війни рік. Це фантазія.
1. То есть, если работают на минималку - субсидированное жилье остается. Это плохо для человека, оказавщегося в такой ситуации?
Если человек начинает нормально зарабатывать и с него снимают социал - это плохо? Или надо и социал и хорошо зарабатывать? Это как-то не правильно, не так-ли? Социал - это для людей, которые сами не могут себе обеспечить принятый за норму в данной стране минимальный уровень жизни.
2. Как-то странно. Низкооплачиваемая работа в ВБ или Германии - фу-фу-фу, а в Украине всем работы хватит. Напращивается вопрос - насколько эта работа в Украине выше оплачивается, чем в ЕС или ВБ? Такое впечатление, что вы не про Украину, а про Швейцарию или США написали, мотивируя "ну фигли нам в том ЕС нищенствовать".
3. Насчет недвиги и ипотеки. Не знаю как в Европе, но в США, ипотеку дают даже людям, которые находятся в процессе получения статуса. Например, есть разница между беженцем (refugee статус присваивается до въезда на территорию США) и убежищем (asylum на статус подаются находясь в США, тн ПУ, политубежище). Так вот подав на ПУ, статуса можно ждать годами. Но присваевается временный ССН и выдается ворк ауторизейщн. Человек может жить, работать, открывать счет в банке. И, как ни странно, брать ипотеку. При том, что в любой момент, его кейс может быть отклонен и человек будет не сразу, но депортирован с возможным баном на въезд даже как туристом на несколько лет. Знаю человека в таком положении, который чуть более года назад взял дом (таунхоум) в НДж за 360 куе. Словил момент, когда еще не сильно выросла цена и на минимуме были ставки.
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