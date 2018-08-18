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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 06:30
adeges написав: vitaliian написав: Hotab написав:
Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много. Но не все.
Кто хотел - тот выехал? Сколько это потребовало усилий - только сразу отбросим Израиль туда много ума не нужно было, только еврейская кровь.
Поляндия - тут странные мечты.
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
И главное, они уже там. Уже вынужденно там - большая часть. Не надо думать, не нужно колебаться. Взвешивать за и против. Как взвешивал я с иммигрантской визой (Tier 1 General Migrant) в Великобританию в свое время. И не поехал. А они уже - там. С иммигрантским фактически статусом. С видом на жительство. И с полной поддержкой и одобрением местного населения.
Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Поэтому за границей останутся 80+% тех, кто выехал дальше восточной европы. И процентов 30-40% из ближнего зарубежья. А потом к ним подтянутся мужчины (к семейным), если не погибнут, защищая родину.
Думаю, те кто все сидит в Польше - вернутся. Кто дальще - тем меньше %%.
Те, кто сидел в Польше и переехал еше куда-то - не вернутся, если их не выгонят.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 06:30
Hotab написав: vladimir07 написав:
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
\\\
Вопрос не в том "надо ли держаться", а в том, что конкретно "менеджер по продажам или экономист в банке" с украинским опытом -- за бугром не нужен чуть менее, чем везде...
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Додано: Сер 11 тра, 2022 07:00
adeges написав:
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
я не писал "кто куда хотел тот выехал" в Канаду выехала из моего окружения одна семья, в Израиль - десятки, точно не сосчитать, в Польшу тоже много кто. Мотивация у всех разная, не берусь её оценивать. Но не вернулся никто. Речь онли про выехавших на пмж, без учёта эвакуации и подработок. На момент в моем окружении нет ни одного человека кто бы собирался на выезд. Отсюда вывод что кто хотел тот давно выехал, возможности были. Детей учиться в Польшу/Германию хотят отправить много кто, эта другая история, они вряд ли вернутся, но это не игроки на кржн.
adeges написав:
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
это уникальная возможность, но есть нюанс, допустим вам подарят 5 кг мороженного при условии что вы за час его съедите, крутая возможность, да? Это про мотивацию. Стесняюсь спросить какое отношение к кржн имели люди без "дохода, работы, профессии, языка, образования"? (то есть с низкой мотивацией). И что потеряла Украина с их отъездом, кроме репродуктивной функции. Здесь им не светило ничего, а там бесплатный суп. win-win для всех. Возможно из-за массового выезда наконец подорожает унизительно дешевый труд поварих, санитарок, сиделок и уборщиц.
Моя арендаторша - бизнес вумен, наелась бесплатного супчика и собирается вернуться. Тут у нее есть рабочая модель успешного бизнеса, которая "как есть" заграницу не переносится. И конкуренция там такая... здесь на нее работало несколько человек, а она ездила на джипе из ресторана в бутики.
Украина - страна возможностей, здесь относительно мало бизнесов на душу населения и пока еще достаточно много свободных ниш. А после войны их станет ещё больше. Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить. Это всё бизнес возможности. Глупо их упускать за тарелку бесплатного супа.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 07:43
vitaliian написав:
Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить
Они, в большинстве своем, захотят это бесплатно. Или "почти". И не только "захотят", но и денег у большинства может быть маловато.
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