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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 06:30
adeges написав: vitaliian написав: Hotab написав:
Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много. Но не все.
Кто хотел - тот выехал? Сколько это потребовало усилий - только сразу отбросим Израиль туда много ума не нужно было, только еврейская кровь.
Поляндия - тут странные мечты.
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
И главное, они уже там. Уже вынужденно там - большая часть. Не надо думать, не нужно колебаться. Взвешивать за и против. Как взвешивал я с иммигрантской визой (Tier 1 General Migrant) в Великобританию в свое время. И не поехал. А они уже - там. С иммигрантским фактически статусом. С видом на жительство. И с полной поддержкой и одобрением местного населения.
Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Поэтому за границей останутся 80+% тех, кто выехал дальше восточной европы. И процентов 30-40% из ближнего зарубежья. А потом к ним подтянутся мужчины (к семейным), если не погибнут, защищая родину.
Думаю, те кто все сидит в Польше - вернутся. Кто дальще - тем меньше %%.
Те, кто сидел в Польше и переехал еше куда-то - не вернутся, если их не выгонят.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 06:30
Hotab написав: vladimir07 написав:
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
\\\
Вопрос не в том "надо ли держаться", а в том, что конкретно "менеджер по продажам или экономист в банке" с украинским опытом -- за бугром не нужен чуть менее, чем везде...
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Додано: Сер 11 тра, 2022 07:00
adeges написав:
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
я не писал "кто куда хотел тот выехал" в Канаду выехала из моего окружения одна семья, в Израиль - десятки, точно не сосчитать, в Польшу тоже много кто. Мотивация у всех разная, не берусь её оценивать. Но не вернулся никто. Речь онли про выехавших на пмж, без учёта эвакуации и подработок. На момент в моем окружении нет ни одного человека кто бы собирался на выезд. Отсюда вывод что кто хотел тот давно выехал, возможности были. Детей учиться в Польшу/Германию хотят отправить много кто, эта другая история, они вряд ли вернутся, но это не игроки на кржн.
adeges написав:
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
это уникальная возможность, но есть нюанс, допустим вам подарят 5 кг мороженного при условии что вы за час его съедите, крутая возможность, да? Это про мотивацию. Стесняюсь спросить какое отношение к кржн имели люди без "дохода, работы, профессии, языка, образования"? (то есть с низкой мотивацией). И что потеряла Украина с их отъездом, кроме репродуктивной функции. Здесь им не светило ничего, а там бесплатный суп. win-win для всех. Возможно из-за массового выезда наконец подорожает унизительно дешевый труд поварих, санитарок, сиделок и уборщиц.
Моя арендаторша - бизнес вумен, наелась бесплатного супчика и собирается вернуться. Тут у нее есть рабочая модель успешного бизнеса, которая "как есть" заграницу не переносится. И конкуренция там такая... здесь на нее работало несколько человек, а она ездила на джипе из ресторана в бутики.
Украина - страна возможностей, здесь относительно мало бизнесов на душу населения и пока еще достаточно много свободных ниш. А после войны их станет ещё больше. Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить. Это всё бизнес возможности. Глупо их упускать за тарелку бесплатного супа.
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vitaliian
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Додано: Сер 11 тра, 2022 07:43
vitaliian написав:
Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить
Они, в большинстве своем, захотят это бесплатно. Или "почти". И не только "захотят", но и денег у большинства может быть маловато.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 08:31
vitaliian написав: adeges написав:
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
Стесняюсь спросить какое отношение к кржн
имели люди без "дохода, работы, профессии, языка, образования"? И что потеряла Украина с их отъездом, кроме репродуктивной функции.
Здрассьте.. Они имели самое прямое отношение к кржн уже потому, что где-то жили. А сейчас это жилье свободно со всеми вытекающими для кржн..[/quote]
vitaliian написав:
Украина - страна возможностей, здесь относительно мало бизнесов на душу населения и пока еще достаточно много свободных ниш. А после войны их станет ещё больше. Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить. Это всё бизнес возможности. Глупо их упускать за тарелку бесплатного супа.
Как, например, пенсам или женщинам с маленькими детьми воспользоваться этими "уникальными" возможностями? (Про зачем я вообще молчу).
Востаннє редагувалось fler
в Сер 11 тра, 2022 08:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 08:38
vitaliian написав:
Стесняюсь спросить какое отношение к кржн имели люди без "дохода, работы, профессии, языка, образования"? (то есть с низкой мотивацией). И что потеряла Украина с их отъездом, кроме репродуктивной функции. Здесь им не светило ничего, а там бесплатный суп. win-win для всех. Возможно из-за массового выезда наконец подорожает унизительно дешевый труд поварих, санитарок, сиделок и уборщиц.
Вы явно карла маркса не читали
Потеряет класс эксплуатировавший этих людей с низкой мотивацией.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 08:45
_hunter написав:
Вопрос не в том "надо ли держаться", а в том, что конкретно "менеджер по продажам или экономист в банке" с украинским опытом -- за бугром не нужен чуть менее, чем везде...
Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси...
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Додано: Сер 11 тра, 2022 08:45
vladimir07 написав:
fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю...
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
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Додано: Сер 11 тра, 2022 08:54
Большая просьба к тем, кто станет свидетелем реальной сделки продажи/покупки по возможности отписаться, чтобы хоть какая-то конкретика на ветке появилась.
Ну и очень интересна мотивация как продающей так и покупающей стороны.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:01
rjkz написав: xaos_22 написав:fler
Те що зараз оренду житла для наших переміщених осіб оплачує країна перебування, це не означає, що житло буде безкоштовно. Тільки но наші земляки знайдуть роботу вище мінімума, вони самі будуть оплачувати житло.
Соц допомога - аналогічно.
Поки отримують соц допомогу - купівлі авто, відпочинок у Туреччині чи ОАЕ - відміняються.
І наостанок, абсолютна більшість наших переміщених осіб мають статус тимчасового захисту. Це не статус біженця і ніколи їм не буде. Це тимчасовий статус.
Після його завершення зможуть залишитися або нелегали або ті, що отримають інший статус. Як бути із отриманням кредиту, наприклад, на житло?
У чому сенс саме зараз віїжджати та бути приреченим на конкурування на ринку праці з іншими земляками за низькооплачувану роботу,
із тимчасовим статусом перебування, особисто для мене загадка.В Україні вистачить роботи для всіх.
Також цікаво побачити, що земляки зможуть придбати з нерухомості за кордоном, навіть продавши тут житло в умовному обл центрі?
ПС Вам не вірно відомо, що утримувати наших переміщених осіб будуть після війни рік. Це фантазія.
1. То есть, если работают на минималку - субсидированное жилье остается. Это плохо для человека, оказавщегося в такой ситуации?
Если человек начинает нормально зарабатывать и с него снимают социал - это плохо? Или надо и социал и хорошо зарабатывать? Это как-то не правильно, не так-ли? Социал - это для людей, которые сами не могут себе обеспечить принятый за норму в данной стране минимальный уровень жизни.
2. Как-то странно. Низкооплачиваемая работа в ВБ или Германии - фу-фу-фу, а в Украине всем работы хватит. Напращивается вопрос - насколько эта работа в Украине выше оплачивается, чем в ЕС или ВБ? Такое впечатление, что вы не про Украину, а про Швейцарию или США написали, мотивируя "ну фигли нам в том ЕС нищенствовать".
3. Насчет недвиги и ипотеки. Не знаю как в Европе, но в США, ипотеку дают даже людям, которые находятся в процессе получения статуса. Например, есть разница между беженцем (refugee статус присваивается до въезда на территорию США) и убежищем (asylum на статус подаются находясь в США, тн ПУ, политубежище). Так вот подав на ПУ, статуса можно ждать годами. Но присваевается временный ССН и выдается ворк ауторизейщн. Человек может жить, работать, открывать счет в банке. И, как ни странно, брать ипотеку. При том, что в любой момент, его кейс может быть отклонен и человек будет не сразу, но депортирован с возможным баном на въезд даже как туристом на несколько лет. Знаю человека в таком положении, который чуть более года назад взял дом (таунхоум) в НДж за 360 куе. Словил момент, когда еще не сильно выросла цена и на минимуме были ставки.
1. Я не використовую суб'єктивні поняття погано/добре у контексті ринка нерухомості, ринка праці.
Мова йде про те, що не має за кордоном із статусом тимчасового захисту райських умов, не існує довгострокового безкоштовного житла для переміщених осіб. І не буде існувати.
2. Будь-яка легальна, чесна робота - від Бога.
До чого тут фуфуфу? Я констатую очевидний факт: переважна більшість наших земляків вимушена буде працювати на мінімалку за кордоном, конкуруючи не з місцевими, а з іншими земляками. У вас щодо цього є заперечення?
3. Абсолютна більшість наших земляків подається не на статус "повноцінного" біженця, який, наприклад, у Німеччині також очікують протягом тривалого часу.
Наші земляки подаються на статус тимчасового захисту, який, станом на сьогодні діє до 3 березня 2023 року. Із статусом тимчасового захисту жоден банк не надасть кредит на іпотеку. Це виключено в принципі.
Якщо у форумчан є інша практика, прошу поділитился.
Востаннє редагувалось xaos_22
в Сер 11 тра, 2022 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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