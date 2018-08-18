RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9835983698379838

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси..


Я даже в военное время (середина марта) сумел найти сварщика для трубы. Но да - пацаны помогли найти. Так что не все так плохо. Но это в Киеве.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7408
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:13

  Investor_K написав:
  UA написав:Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси..


Я даже в военное время (середина марта) сумел найти сварщика для трубы. Но да - пацаны помогли найти. Так что не все так плохо. Но это в Киеве.

Шановный! про запрет выезда военнообязанным вы что то слышали?
Самое интересное начнется, когда этот запрет снимут и жена сварщика перетянет его к себе, в Цюрих.
UA
 
Повідомлень: 6707
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:17

  UA написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси..


Я даже в военное время (середина марта) сумел найти сварщика для трубы. Но да - пацаны помогли найти. Так что не все так плохо. Но это в Киеве.

Шановный! про запрет выезда военнообязанным вы что то слышали?
Самое интересное начнется, когда этот запрет снимут и жена сварщика перетянет его к себе, в Цюрих.

Куда "к себе"? -- в спорт-зал, который в день снятия отого запрета попросят освободить? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 6760
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:21

  vladimir07 написав:
  hume написав: Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.


Так они работают удаленно на укр. компании или там нашли работу ?
Во второе не верится, т.к. слишком быстрой ассимиляции не бывает.

До войны некоторые украинские компании эвакуировали сотрудников, уже можно понять, что эти сотрудники работают не на среднюю зп. Так вот именно эти люди и хотят домой.

Остальные сидят на пособии и работать пока не планируют, иначе слетаешь с пособия и квартиры. То есть сиди себе учи язык на бесплатных курсах. Нах возвращаться назад если человек с парой детей получает в Германии около 1000 евро, квартира на халяву, при этом у многих есть ещё и сбережения
hume
 
Повідомлень: 8532
З нами з: 27.12.12
Подякував: 917 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9835983698379838
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2210, 2211, 2212
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22112 6600337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:48
_hunter
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162018
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34545
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3134)
11.05.2022 10:15
Укргазбанк (196)
11.05.2022 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.