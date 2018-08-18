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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:02
UA написав:
Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси..
Я даже в военное время (середина марта) сумел найти сварщика для трубы. Но да - пацаны помогли найти. Так что не все так плохо. Но это в Киеве.
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Investor_K
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:13
Investor_K написав: UA написав:
Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси..
Я даже в военное время (середина марта) сумел найти сварщика для трубы. Но да - пацаны помогли найти. Так что не все так плохо. Но это в Киеве.
Шановный! про запрет выезда военнообязанным вы что то слышали?
Самое интересное начнется, когда этот запрет снимут и жена сварщика перетянет его к себе, в Цюрих.
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UA
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:17
UA написав: Investor_K написав: UA написав:
Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси..
Я даже в военное время (середина марта) сумел найти сварщика для трубы. Но да - пацаны помогли найти. Так что не все так плохо. Но это в Киеве.
Шановный! про запрет выезда военнообязанным вы что то слышали?
Самое интересное начнется, когда этот запрет снимут и жена сварщика перетянет его к себе, в Цюрих
.
Куда "к себе"? -- в спорт-зал, который в день снятия отого запрета попросят освободить?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:21
vladimir07 написав:
hume написав:
Домой хочет только пару человек выехавших с компаниями до войны, но они продолжают зарабатывать неплохо даже по европейским меркам. То есть как ни странно, но домой хотят люди зарабатывающие приличные зп.
Так они работают удаленно на укр. компании или там нашли работу ?
Во второе не верится, т.к. слишком быстрой ассимиляции не бывает.
До войны некоторые украинские компании эвакуировали сотрудников, уже можно понять, что эти сотрудники работают не на среднюю зп. Так вот именно эти люди и хотят домой.
Остальные сидят на пособии и работать пока не планируют, иначе слетаешь с пособия и квартиры. То есть сиди себе учи язык на бесплатных курсах. Нах возвращаться назад если человек с парой детей получает в Германии около 1000 евро, квартира на халяву, при этом у многих есть ещё и сбережения
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hume
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