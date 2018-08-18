rjkz написав:

xaos_22 написав: fler



Те що зараз оренду житла для наших переміщених осіб оплачує країна перебування, це не означає, що житло буде безкоштовно. Тільки но наші земляки знайдуть роботу вище мінімума, вони самі будуть оплачувати житло.

Соц допомога - аналогічно.

Поки отримують соц допомогу - купівлі авто, відпочинок у Туреччині чи ОАЕ - відміняються.

І наостанок, абсолютна більшість наших переміщених осіб мають статус тимчасового захисту. Це не статус біженця і ніколи їм не буде. Це тимчасовий статус.

Після його завершення зможуть залишитися або нелегали або ті, що отримають інший статус. Як бути із отриманням кредиту, наприклад, на житло?



У чому сенс саме зараз віїжджати та бути приреченим на конкурування на ринку праці з іншими земляками за низькооплачувану роботу, із тимчасовим статусом перебування, особисто для мене загадка.

В Україні вистачить роботи для всіх.



Також цікаво побачити, що земляки зможуть придбати з нерухомості за кордоном, навіть продавши тут житло в умовному обл центрі?



ПС Вам не вірно відомо, що утримувати наших переміщених осіб будуть після війни рік. Це фантазія. Те що зараз оренду житла для наших переміщених осіб оплачує країна перебування, це не означає, що житло буде безкоштовно.Соц допомога - аналогічно.Поки отримують соц допомогу - купівлі авто, відпочинок у Туреччині чи ОАЕ - відміняються.І наостанок, абсолютна більшість наших переміщених осіб мають статус тимчасового захисту. Це не статус біженця і ніколи їм не буде. Це тимчасовий статус.Після його завершення зможуть залишитися або нелегали або ті, що отримають інший статус. Як бути із отриманням кредиту, наприклад, на житло?У чому сенс саме зараз віїжджати та бути приреченим на конкурування на ринку праці з іншими землякамиіз тимчасовим статусом перебування, особисто для мене загадка.Також цікаво побачити, що земляки зможуть придбати з нерухомості за кордоном, навіть продавши тут житло в умовному обл центрі?ПС Вам не вірно відомо, що утримувати наших переміщених осіб будуть після війни рік. Це фантазія.

1. То есть, если работают на минималку - субсидированное жилье остается. Это плохо для человека, оказавщегося в такой ситуации?Если человек начинает нормально зарабатывать и с него снимают социал - это плохо? Или надо и социал и хорошо зарабатывать? Это как-то не правильно, не так-ли? Социал - это для людей, которые сами не могут себе обеспечить принятый за норму в данной стране минимальный уровень жизни.2. Как-то странно. Низкооплачиваемая работа в ВБ или Германии - фу-фу-фу, а в Украине всем работы хватит. Напращивается вопрос - насколько эта работа в Украине выше оплачивается, чем в ЕС или ВБ? Такое впечатление, что вы не про Украину, а про Швейцарию или США написали, мотивируя "ну фигли нам в том ЕС нищенствовать".3. Насчет недвиги и ипотеки. Не знаю как в Европе, но в США, ипотеку дают даже людям, которые находятся в процессе получения статуса. Например, есть разница между беженцем (refugee статус присваивается до въезда на территорию США) и убежищем (asylum на статус подаются находясь в США, тн ПУ, политубежище). Так вот подав на ПУ, статуса можно ждать годами. Но присваевается временный ССН и выдается ворк ауторизейщн. Человек может жить, работать, открывать счет в банке. И, как ни странно, брать ипотеку. При том, что в любой момент, его кейс может быть отклонен и человек будет не сразу, но депортирован с возможным баном на въезд даже как туристом на несколько лет. Знаю человека в таком положении, который чуть более года назад взял дом (таунхоум) в НДж за 360 куе. Словил момент, когда еще не сильно выросла цена и на минимуме были ставки.