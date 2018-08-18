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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:26
fler написав:
Как, например, пенсам или женщинам с маленькими детьми воспользоваться этими "уникальными" возможностями
я говорил про экономически активное население. Тем кто привык ждать подачки никаких возможностей не предвидится кроме копеечных зарплат и заоблачных цен почти на всё. До +/- справедливого распределения ресурсов мы пока не доросли.
UA написав:
Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
эта проблема была и до войны, рабочие специальности в Украине низкоооплачиваемые, а знание иностранного языка чтобы работать сварщиком/ дальнобойщиком в Европе не требуется. Когда предложат сварщикам от 2куе в Украине, никто в Европу ради работы жить в хостелах и вагончиках не поедет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 тра, 2022 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:31
fler написав: vladimir07 написав:
fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю...
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
Смішно стало після слова «соглашаюсь на работу..»
Знайома з посадою маленький нач відділу одного французького банку хотіла «согласиться» у франціі працювати у банк старшим куди пошлють.
Попрацювала на бажаній посаді 2 тижні, але у кахфе.
Зи Крім пару арабів (ні у якому разі не прояв нетерпимості) в пару ніхто не набивався. Чомусь повертається.
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 11 тра, 2022 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:32
rjkz написав:
И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял
Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:37
vitaliian написав: fler написав:
Как, например, пенсам или женщинам с маленькими детьми воспользоваться этими "уникальными" возможностями
я говорил про экономически активное население. Тем кто привык ждать подачки никаких возможностей не предвидится кроме копеечных зарплат и заоблачных цен почти на всё. До +/- справедливого распределения ресурсов мы пока не доросли.
то есть, вы сами согдасились, что беднейшим и самым незащищенным слоям населения грозит нищета.
Но они являются подножием кормовой базы для наших предпринимателей и сферы услуг.
Чем больше таких обездоленных, тем больше конкуренция за рабочие места с низкой квалификацией и тем ниже ЗП в этом сегменте.
От ЗП в нижнем сегменте косвенно зависит и ЗП дальше по всей пирамиде.
Так что понятие копеечных ЗП при заоблачных ценах коснется всех.
Впрочем, такие последствия приносят населению все войны. У нас же это выльется в очередную мощную волну миграции за рубеж.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:42
Hotab написав:
Думаю летіти нам вниз по цінам.
про то что "будет дорого" я и не писал, за время войны мало кто обогатился, а работу потерял много кто, заначки проели/потратили/потеряли тоже многие.
Скорее где то год-два будет "окно возможностей" (скажем Киев по 1куе). Но продлится оно не долго, жильё строится медленнее, чем печатаются деньги.
Когда расшатаются и определятся с кредитами и компенсациями, внезапно окажется что строить новое стало космически дорого (солярка к примеру уже по 40), тогда с рынка начнут выгребать всё +/- ликвидное.
Вариант что партнеры по коалиции нас кинут, а сотни тысяч (или миллионы?) погорельцев поселят в пещере Оптимістична (село Королёвка Борщёвского района Тернопольской области. Длиннейшая гипсовая пещера в мире 267км) я не рассматриваю.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 тра, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:46
Успіх написав: rjkz написав:
И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял
Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України
10 куе в рік 70-80%?!Швидше за 2-3.😟
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:52
Успіх написав: rjkz написав:
И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял
Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України
Уточню планку.
На ЗП от 1000+ евро будут массово оставаться в Польше, на ЗП 1500+ будут оставаться в Германии.
И вопрос здесь не только в одних зарплатах. Порядок, безопасность, хорошие дороги, качественное ЖКХ, отсутствие лоснящихся харь наших чиновников на телеэкранах - все это догогого стоит.
Многих раньше отпугивала чужая языковая среда, но наших здесь уже столько, что об отсутствия общения на родном языке речь уже не идет. Образовывается мощнейшая диаспора.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:53
fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш.
я теряю рабочую модель бизнеса, любимую культуру и круг общения. Ни за какие деньги я не готов это продать, что тогда у меня останется? Джипы и шикарные помещения впечатляли ещё 11 лет назад, уже не впечатляют. Хз может яхта впечатлит, но такое и местным аборигенам не каждому светит, а пахать как папа Карло (начиная жизнь с нуля на новом месте) я не готов. Кроме того шару не люблю. Через дорогу от меня парк, там в 13:00 раздают гуманитарку, я ни разу не брал. Не представляю чтобы я жил где то на пособие. Это надо перечеркнуть все свои принципы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 тра, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:59
Bolt написав: Успіх написав: rjkz написав:
И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял
Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України
10 куе в рік 70-80%?!Швидше за 2-3.😟
Я про чуть успішніших, ніж прості пересічні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:00
vitaliian написав: fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш.
я теряю рабочую модель бизнеса, любимую культуру и круг общения. Ни за какие деньги я не готов это продать, что тогда у меня останется? Джипы и шикарные помещения впечатляли ещё 11 лет назад, уже не впечатляют. Хз может яхта впечатлит, но такое и местным аборигенам не каждому светит, а пахать как папа Карло (начиная жизнь с нуля на новом месте) я не готов. Кроме того шару не люблю. Через дорогу от меня парк, там в 13:00 раздают гуманитарку, я ни разу не брал.
Все зависит от возраста. Людям 20-30 легче ассимилироваться на новом месте. Чем старше люди, тем сложнее. И вот это очень плохо, Украина теряет самых молодых и трудоспособных граждан.
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