vitaliian написав:

fler написав: Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш.

я теряю рабочую модель бизнеса, любимую культуру и круг общения. Ни за какие деньги я не готов это продать,Джипы и шикарные помещения впечатляли ещё 11 лет назад, уже не впечатляют. Хз может яхта впечатлит, но такое и местным аборигенам не каждому светит, а пахать как папа Карло (начиная жизнь с нуля на новом месте) я не готов. Кроме того шару не люблю. Через дорогу от меня парк, там в 13:00 раздают гуманитарку, я ни разу не брал. Не представляю чтобы я жил где то на пособие. Это надо перечеркнуть все свои принципы.