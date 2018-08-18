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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:01
vitaliian написав: fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш.
я теряю рабочую модель бизнеса, любимую культуру и круг общения. Ни за какие деньги я не готов это продать, что тогда у меня останется?
Джипы и шикарные помещения впечатляли ещё 11 лет назад, уже не впечатляют. Хз может яхта впечатлит, но такое и местным аборигенам не каждому светит, а пахать как папа Карло (начиная жизнь с нуля на новом месте) я не готов. Кроме того шару не люблю. Через дорогу от меня парк, там в 13:00 раздают гуманитарку, я ни разу не брал. Не представляю чтобы я жил где то на пособие. Это надо перечеркнуть все свои принципы.
Залишається спілкування на улюбленому форумі!👍
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:02
antey1969 написав: Успіх написав: rjkz написав:
И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял
Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України
\\\
Многих раньше отпугивала чужая языковая среда, но наших здесь уже столько, что об отсутствия общения на родном языке речь уже не идет. Образовывается мощнейшая диаспора.
Здесь -- это _где_? -- в отельчиках для беженцев? -- ну так ничего удивительного. Но отельчики придется освободить -- и селиться там, где место будет. Будет ли в том новом месте квартир -- сразу на семей хотя бы 10-20? А на работе что -- все понаехи в одну фирму устроятся?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:06
Успіх написав: Успіх написав: rjkz написав:
И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял
Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України
Я про чуть успішніших, ніж прості пересічні
З вашего допису випливає, що в нас чуть успішних 70-80%.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:07
fler написав:
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.
У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )
Востаннє редагувалось vladimir07
в Сер 11 тра, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:10
vladimir07 написав:
Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
имхую надо ехать со своим самоваром, чтобы местный потом не попрекал как он накормил и обогрел бездомную кошку.
Evgeny написав:
Все зависит от возраста. Людям 20-30 легче ассимилироваться на новом месте. Чем старше люди, тем сложнее. И вот это очень плохо, Украина теряет самых молодых и трудоспособных граждан.
Украина для людей или люди для Украины? во 2м варианте все кто может - уедет. Кому охота быть пешкой в чужой игре.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 тра, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:16
rjkz написав:
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Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.
Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 бдрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком
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Кстати, оболонская набережная, студия, 14 кгрн
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:38
Bolt написав:
З вашего допису випливає, що в нас чуть успішних 70-80%.
Та бо тут, навіть, в нас/нашій батареї - кого не спитаєш - отримував на роботі +/- 20Кгрн/міс. - рідко хто мав мінімум 15К/міс.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:40
Долярчік, без деталей, як там справи?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:41
На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.
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