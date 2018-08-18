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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9837983898399840>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:01

За крок до перевороту думок!©

  vitaliian написав:
  fler написав:Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш.
я теряю рабочую модель бизнеса, любимую культуру и круг общения. Ни за какие деньги я не готов это продать, что тогда у меня останется? Джипы и шикарные помещения впечатляли ещё 11 лет назад, уже не впечатляют. Хз может яхта впечатлит, но такое и местным аборигенам не каждому светит, а пахать как папа Карло (начиная жизнь с нуля на новом месте) я не готов. Кроме того шару не люблю. Через дорогу от меня парк, там в 13:00 раздают гуманитарку, я ни разу не брал. Не представляю чтобы я жил где то на пособие. Это надо перечеркнуть все свои принципы.

Залишається спілкування на улюбленому форумі!👍 :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:02

  antey1969 написав:
  Успіх написав:
  rjkz написав:И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял

Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України ;)

\\\
Многих раньше отпугивала чужая языковая среда, но наших здесь уже столько, что об отсутствия общения на родном языке речь уже не идет. Образовывается мощнейшая диаспора.

Здесь -- это _где_? -- в отельчиках для беженцев? -- ну так ничего удивительного. Но отельчики придется освободить -- и селиться там, где место будет. Будет ли в том новом месте квартир -- сразу на семей хотя бы 10-20? А на работе что -- все понаехи в одну фирму устроятся?
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:06

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  rjkz написав:И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял

Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України ;)
Я про чуть успішніших, ніж прості пересічні ;)

З вашего допису випливає, що в нас чуть успішних 70-80%.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:07

  fler написав:Ок, предположим 8) Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка :wink: ).


На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.

У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )
Востаннє редагувалось vladimir07 в Сер 11 тра, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:10

  vladimir07 написав:Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
имхую надо ехать со своим самоваром, чтобы местный потом не попрекал как он накормил и обогрел бездомную кошку.
  Evgeny написав:Все зависит от возраста. Людям 20-30 легче ассимилироваться на новом месте. Чем старше люди, тем сложнее. И вот это очень плохо, Украина теряет самых молодых и трудоспособных граждан.
Украина для людей или люди для Украины? во 2м варианте все кто может - уедет. Кому охота быть пешкой в чужой игре.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:16

  rjkz написав:[
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.

Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 бдрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, оболонская набережная, студия, 14 кгрн
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:З вашего допису випливає, що в нас чуть успішних 70-80%.

Та бо тут, навіть, в нас/нашій батареї - кого не спитаєш - отримував на роботі +/- 20Кгрн/міс. - рідко хто мав мінімум 15К/міс.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчік, без деталей, як там справи?
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.
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