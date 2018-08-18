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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 10:43
airmax78 написав:
Долярчік, без деталей, як там справи?
Стоїмо... - чекаємо на "посилки з Європи".
Без них - "човен не попливе"
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:48
hume написав: rjkz написав:
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Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.
Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 Бодрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком
Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Сер 11 тра, 2022 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:49
hume написав:
На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.
Может отчасти сайты публикуют старые объявления.
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