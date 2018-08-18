RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9837983898399840

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:43

  airmax78 написав:Долярчік, без деталей, як там справи?

Стоїмо... - чекаємо на "посилки з Європи".
Без них - "човен не попливе" :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 18.03.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:48

  hume написав:
  rjkz написав:[
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.

Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 Бодрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком

Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 11 тра, 2022 10:50, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin
 
Повідомлень: 944
З нами з: 01.04.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:49

  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.

Может отчасти сайты публикуют старые объявления.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38287
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3694 раз.
Подякували: 11707 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 9837983898399840
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Evgeny, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2210, 2211, 2212
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22112 6600397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:48
_hunter
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162023
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34545
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2667)
11.05.2022 11:53
Рынок ОВГЗ (3136)
11.05.2022 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.