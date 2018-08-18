Додано: Сер 11 тра, 2022 11:48

hume написав: На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло. На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе),к ним ещё не пришло.

vladimir07 написав: fler написав: Ок, предположим Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка ). Ок, предположимСоглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка).



На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.) На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей. Может тоже поехали счастья искать.)

vladimir07 написав: Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.

У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?

Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". ) Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )

Оно придет, когда коммуналку со своего кармана заплатят. Кому-то одного раза хватит, а некоторым, особо жадным, придется платить хз раз, пока понимание их задолбает.Вот таким я бы посоветовала остаться в Украине, а не ехать вслед за их молодыми конкурентками. Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят", а там хз. Но если семья для них не главная цель, то да, надо ехать.А что дома никогда рыбу не чистили и окна не мыли? Никто ж не говорит, что эта работа должна быть на всю оставшуюся жизнь - она нужна для "зацепки", кто мешает искать получше? Пару надо искать среди тех, с кем тебе комфортно, а местный он или приезжий, то второстепенно.