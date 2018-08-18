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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 10:43
airmax78 написав:
Долярчік, без деталей, як там справи?
Стоїмо... - чекаємо на "посилки з Європи".
Без них - "човен не попливе"
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:48
hume написав: rjkz написав:
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Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.
Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 Бодрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком
Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Сер 11 тра, 2022 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:49
hume написав:
На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.
Может отчасти сайты публикуют старые объявления.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:01
antey1969 написав:
Впрочем, такие последствия приносят населению все войны. У нас же это выльется в очередную мощную волну миграции за рубеж.
Шо ? Опять ?
Ну примите уже спирт с глюкозой и рассудите на трезвую голову
Откуда в Западной Европе найдётся столько рабочих мест ?
А на пособии долго держать не будут
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:06
hume написав:
Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.
Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.
пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:07
drevlyanin написав:
київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
примерно столько же если все купить в атб и самому приготовить
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:30
drevlyanin написав:
Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
Обед в котором только кальмары из впечатляющего (а в тех широтах вполне привычное) на гривны 250.
Я думаю у нас можно побольше съесть на такие деньги.
Это не организованный выезд конторой, просто сами собрались, выехали и работают ?
А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?
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vladimir07
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:48
hume написав:
На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание
к ним ещё не пришло.
Оно придет, когда коммуналку со своего кармана заплатят. Кому-то одного раза хватит, а некоторым, особо жадным, придется платить хз раз, пока понимание их задолбает.
vladimir07 написав:
fler написав:
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные
. Может тоже поехали счастья искать.)
Вот таким я бы посоветовала остаться в Украине, а не ехать вслед за их молодыми конкурентками. Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят", а там хз. Но если семья для них не главная цель, то да, надо ехать.
vladimir07 написав:
Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.
У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )
А что дома никогда рыбу не чистили и окна не мыли? Никто ж не говорит, что эта работа должна быть на всю оставшуюся жизнь - она нужна для "зацепки", кто мешает искать получше? Пару надо искать среди тех, с кем тебе комфортно, а местный он или приезжий, то второстепенно.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:11
vladimir07 написав:
drevlyanin написав:
Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
\\\
А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?
183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:17
fler написав:
, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят"
так не должно быть, будем организовывать миграцию фертильных женщин с центральной и юго-восточной Азии. Это вопрос национальной безопасности.
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