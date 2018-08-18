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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9838983998409841>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:43

  airmax78 написав:Долярчік, без деталей, як там справи?

Стоїмо... - чекаємо на "посилки з Європи".
Без них - "човен не попливе" :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:48

  hume написав:
  rjkz написав:[
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.

Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 Бодрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком

Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 11 тра, 2022 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:49

  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.

Может отчасти сайты публикуют старые объявления.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:01

  antey1969 написав:Впрочем, такие последствия приносят населению все войны. У нас же это выльется в очередную мощную волну миграции за рубеж.

Шо ? Опять ? :)

Ну примите уже спирт с глюкозой и рассудите на трезвую голову
Откуда в Западной Европе найдётся столько рабочих мест ?
А на пособии долго держать не будут
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:06

  hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.

Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.

пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:07

  drevlyanin написав:київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
примерно столько же если все купить в атб и самому приготовить
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:30

  drevlyanin написав:Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?


Обед в котором только кальмары из впечатляющего (а в тех широтах вполне привычное) на гривны 250.
Я думаю у нас можно побольше съесть на такие деньги.
Это не организованный выезд конторой, просто сами собрались, выехали и работают ?
А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:48

  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.


Оно придет, когда коммуналку со своего кармана заплатят. Кому-то одного раза хватит, а некоторым, особо жадным, придется платить хз раз, пока понимание их задолбает.


  vladimir07 написав:
  fler написав:Ок, предположим 8) Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка :wink: ).


На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)


Вот таким я бы посоветовала остаться в Украине, а не ехать вслед за их молодыми конкурентками. Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят", а там хз. Но если семья для них не главная цель, то да, надо ехать.

  vladimir07 написав: Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.
У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )


А что дома никогда рыбу не чистили и окна не мыли? Никто ж не говорит, что эта работа должна быть на всю оставшуюся жизнь - она нужна для "зацепки", кто мешает искать получше? Пару надо искать среди тех, с кем тебе комфортно, а местный он или приезжий, то второстепенно.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:11

  vladimir07 написав:
  drevlyanin написав:Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?

\\\
А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?

183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:41

  _hunter написав:
  vladimir07 написав:А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?

183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).


Т.е. если будут сидеть на квартире и удаленно арбайтен на условный епам, получать на карту укрбанка зарплату, то местная налоговая может предъявить претензии ?
vladimir07
 
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