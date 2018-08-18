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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:58
vladimir07 написав:
_hunter написав: vladimir07 написав:
А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?
183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).
Т.е. если будут сидеть на квартире и удаленно арбайтен на условный епам, получать на карту укрбанка зарплату, то местная налоговая может предъявить претензии ?
Не совсем понял формулировку... По закону -- по наступлению налогового резидентства налоги нужно начинать платить "тут", а не "там".
Как все это оформлять юридически: нужно ли ли открывать местное ИП или достаточно подавать декларацию "физика" и самостоятельно платить НДФЛ + социалку -- лучше узнавать у местных в Порту -- там целые фирмочки констультантов из "наших" сидят именно для ответов на такие вопросы.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 13:09
fler написав:
Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят"
Так не будет. Демографические перекосы, вызванные невысокой социальной ответственностью будут скоректированы программами по миграции женщин из центральной и юго-восточной Азии. Это вопрос национальной безопасности.
P.S и не надо тереть єтот месседж, ибо выглядит как литье воды на мельницу врага, подстрекая и мужчин бежать из Украины
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Додано: Сер 11 тра, 2022 13:42
vladimir07 написав:
_hunter написав: vladimir07 написав:
А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?
183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).
Т.е. если будут сидеть на квартире и удаленно арбайтен на условный епам, получать на карту укрбанка зарплату, то местная налоговая может предъявить претензии ?
Так. Особливо, якщо захочеться іноді вийти і вкусити благ цивілізації
А в Україні, якщо туди довго не повертатися, тупо ФОПа закриють
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Додано: Сер 11 тра, 2022 13:59
hume написав:
Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 бдрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком
Надеюсь ойтишники скинутся на памятник Киевскому Лендлорду в центре Лимасола
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