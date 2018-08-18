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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9838983998409841

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:58

  vladimir07 написав:
  _hunter написав:
  vladimir07 написав:А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?

183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).


Т.е. если будут сидеть на квартире и удаленно арбайтен на условный епам, получать на карту укрбанка зарплату, то местная налоговая может предъявить претензии ?

Не совсем понял формулировку... По закону -- по наступлению налогового резидентства налоги нужно начинать платить "тут", а не "там".
Как все это оформлять юридически: нужно ли ли открывать местное ИП или достаточно подавать декларацию "физика" и самостоятельно платить НДФЛ + социалку -- лучше узнавать у местных в Порту -- там целые фирмочки констультантов из "наших" сидят именно для ответов на такие вопросы.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fler написав:Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят"


Так не будет. Демографические перекосы, вызванные невысокой социальной ответственностью будут скоректированы программами по миграции женщин из центральной и юго-восточной Азии. Это вопрос национальной безопасности.

P.S и не надо тереть єтот месседж, ибо выглядит как литье воды на мельницу врага, подстрекая и мужчин бежать из Украины
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:42

  vladimir07 написав:
  _hunter написав:
  vladimir07 написав:А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?

183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).


Т.е. если будут сидеть на квартире и удаленно арбайтен на условный епам, получать на карту укрбанка зарплату, то местная налоговая может предъявить претензии ?

Так. Особливо, якщо захочеться іноді вийти і вкусити благ цивілізації
А в Україні, якщо туди довго не повертатися, тупо ФОПа закриють
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:59

  hume написав:Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 бдрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком

Надеюсь ойтишники скинутся на памятник Киевскому Лендлорду в центре Лимасола :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:02

  hume написав:Кстати, оболонская набережная, студия, 14 кгрн

Это именно улица оболонская набережная или 24 этажные свечки вдоль ГС?
Квартира 45 метров?
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:14

  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.

В одной домовой группе по аренде сейчас перетираем эту тему.
Аргументы людей с довоенными ценами это - они дорого купили квартиру в 2019 - 2021 годах.
Наверное Первого с Прохожим перечитали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:28

  UA написав:
  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.

В одной домовой группе по аренде сейчас перетираем эту тему.
Аргументы людей с довоенными ценами это - они дорого купили квартиру в 2019 - 2021 годах.
Наверное Первого с Прохожим перечитали :mrgreen:

Кто снизит аренду - испортит себе карму.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:46

  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.


Фантомные боли риелтеров, опускают очень медленно. Но жизнь заставит.

Знакомые беженцы из зоны БД нашли 2к квартиру на окраине Троещины за 4 тыс + коммуналка.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Як там справи у нашого Сержика?
Він так і не виходив на зв'язок після 24.02.2022?
Може хтось проїзджав тепер повз його будинок? Він цілий?
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:28

  fler написав:Вот таким я бы посоветовала остаться в Украине, а не ехать вслед за их молодыми конкурентками. Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят", а там хз. Но если семья для них не главная цель, то да, надо ехать.

Как статистику вывели ? На работе вроде ничего не изменилось ("их" как больше было так и есть). Визуально тоже вроде не заметно.

  fler написав:А что дома никогда рыбу не чистили и окна не мыли? Никто ж не говорит, что эта работа должна быть на всю оставшуюся жизнь - она нужна для "зацепки", кто мешает искать получше? Пару надо искать среди тех, с кем тебе комфортно, а местный он или приезжий, то второстепенно.


Не видите разницы между сделать разово и делать каждый день как обязанность весь день ? Рыбу чистить не такое простое занятие как кажется - пальцы постоянно контактируют с холодным, потом могут так выкручивать, что не заснешь.
Получше в вашем понимании что будет ? Айти, квалифицированные рабочие (сварщики, сантехники,электрики) ассимилируется относительно легко. А шо делать женщинам, которые работали в офисе, есть варианты ?
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