Додано: Сер 11 тра, 2022 16:58

vladimir07 написав: fler написав: Вот таким я бы посоветовала остаться в Украине, а не ехать вслед за их молодыми конкурентками. Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят", а там хз. Вот таким я бы посоветовала остаться в Украине, а не ехать вслед за их молодыми конкурентками. Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят", а там хз.

Как статистику вывели ? На работе вроде ничего не изменилось ("их" как больше было так и есть). Визуально тоже вроде не заметно. Как статистику вывели ? На работе вроде ничего не изменилось ("их" как больше было так и есть). Визуально тоже вроде не заметно.

vladimir07 написав: fler написав: А что дома никогда рыбу не чистили и окна не мыли? Никто ж не говорит, что эта работа должна быть на всю оставшуюся жизнь .... А что дома никогда рыбу не чистили и окна не мыли? Никто ж не говорит, что эта работа должна быть на всю оставшуюся жизнь ....



Получше в вашем понимании что будет ? Айти, квалифицированные рабочие (сварщики, сантехники,электрики) ассимилируется относительно легко. А шо делать женщинам, которые работали в офисе, есть варианты ? Получше в вашем понимании что будет ? Айти, квалифицированные рабочие (сварщики, сантехники,электрики) ассимилируется относительно легко. А шо делать женщинам, которые работали в офисе, есть варианты ?

Может в Киеве пока и незаметно. Порассуждаем в масштабах страны.. Включаем логику - кто они? Подсказка: студентов мужского пола выпускают только, если они предоставят справку о поступлении в заграничный вуз, для чего среди прочих бумажек надо предоставить справку о знании языка не ниже В2. Как думаете, много таких из 600+тысяч? Теперь об остальных. Как известно, выезжали, в основном и в первую очередь женщины с детьми. Пенсы в большинстве не хотели покидать насиженные места и до сих пор не стремятся. Инвалидов и прочие категории брать в расчет нет смысла, меньше 1% выйдет.Итого, по моему скромному мнению, выехало женщин 18-50 лет около 4 млн. Около 2млн - это дети до 18, мужчины всех возрастов и женщины 50+.Но, главное, что пока война идет, выезд женщин за границу будет продолжаться, а возврат назад - откладываться.Было бы желание искать работу(и внешность+мозги, чтобы найти пару или спонсора) Вариантов масса - можно швеей пойти, упаковывать что-то на линии, крутить провода (как вы раньше писали), готовить еду, продавцом в магазин и т.д. А если хорошо язык выучить, то круг вакансий расширится.