Цілий будинокУспіх написав:Як там справи у нашого Сержика?
Він так і не виходив на зв'язок після 24.02.2022?
Може хтось проїзджав тепер повз його будинок? Він цілий?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 15:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цілий будинок
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Теперь цена аренды будет очень сильно зависеть от качества ремонта. Ибо само жилье будет стоить дёшево, но сделать в нем ремонт - ещё дороже, чем раньше. Также с новой ценой ГСМ будет сильно зависеть от удаленности от Киева.
Если сейчас однушка с неплохим ремонтом от метро в пешей доступности(и не по Флаю, когда несколько километров, а реальная) стоит от $170, то с учётом трат на бензин в Ирпене сколько должна стоить для человека, использующего авто? Наверное, ноль гривен. Ибо он за месяц бензина на большую сумму спалит. Да ещё и амортизация авто.
За более удаленные населенные пункты и говорить не приходится
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:24
Ещё электромеханики по лифтам. Родственник работает в украинском сервисном подразделении всем известного производителя лифтов. Ем в начале войны сказали - Ребята, называйте любую страну куда сейчас начали принимать украинцев, считайте что вы уже там трудоустроены в местном подразделении. Знание местного языка очень приветствуется, но и минимальный инглыш прокатит.
Сидеть в офисе это такая специальность которой обучают 5-6 лет в ВУЗе?
Что они умеют?
Уже писал. В перечне профессий ЕС нет специальности "кум начальника" или "любовница начальника".
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:40
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:41
roberto dark
На ОЛХ есть классная функция -автообновление. Такая себе форточка в прошлое.
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:45
Например фк2. Как стоил около 1000 уе так и выставляют. При этом я этих квартир не видел до войны, подозреваю они были сданы и выходят на рынок после съезда арендаторов. Но цены как то вызывают вопросы. Или республика по 16 кгрн за 38 метров.
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:45
roberto dark
Чем выше риски тем ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ. Доходность кржн после нападения рф только вырастет, как выросли все ценники в атб на 30% . Как выросло топливо на 50%. Не задумывались почему? Потому что за 2% рисковать делать бизнес в войну никто не хочет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:52
Это хорошо. Не хватало чтобы ЖК типа ФК2 начали на гостинки низкой ценой давить
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:56
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:58
Может в Киеве пока и незаметно. Порассуждаем в масштабах страны. На сегодня выехало почти 6 млн. людей. Из них более 10% или 600+тысяч - студенты . Включаем логику - кто они? Подсказка: студентов мужского пола выпускают только, если они предоставят справку о поступлении в заграничный вуз, для чего среди прочих бумажек надо предоставить справку о знании языка не ниже В2. Как думаете, много таких из 600+тысяч? Теперь об остальных. Как известно, выезжали, в основном и в первую очередь женщины с детьми. Пенсы в большинстве не хотели покидать насиженные места и до сих пор не стремятся. Инвалидов и прочие категории брать в расчет нет смысла, меньше 1% выйдет.
Итого, по моему скромному мнению, выехало женщин 18-50 лет около 4 млн. Около 2млн - это дети до 18, мужчины всех возрастов и женщины 50+.
Но, главное, что пока война идет, выезд женщин за границу будет продолжаться, а возврат назад - откладываться.
Было бы желание искать работу (и внешность+мозги, чтобы найти пару или спонсора ) Вариантов масса - можно швеей пойти, упаковывать что-то на линии, крутить провода (как вы раньше писали), готовить еду, продавцом в магазин и т.д. А если хорошо язык выучить, то круг вакансий расширится.
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