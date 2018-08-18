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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9839984098419842

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:Як там справи у нашого Сержика?
Він так і не виходив на зв'язок після 24.02.2022?
Може хтось проїзджав тепер повз його будинок? Він цілий?
Цілий будинок
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.

В одной домовой группе по аренде сейчас перетираем эту тему.
Аргументы людей с довоенными ценами это - они дорого купили квартиру в 2019 - 2021 годах.
Наверное Первого с Прохожим перечитали :mrgreen:
Теперь цена аренды будет очень сильно зависеть от качества ремонта. Ибо само жилье будет стоить дёшево, но сделать в нем ремонт - ещё дороже, чем раньше. Также с новой ценой ГСМ будет сильно зависеть от удаленности от Киева.
Если сейчас однушка с неплохим ремонтом от метро в пешей доступности(и не по Флаю, когда несколько километров, а реальная) стоит от $170, то с учётом трат на бензин в Ирпене сколько должна стоить для человека, использующего авто? Наверное, ноль гривен. Ибо он за месяц бензина на большую сумму спалит. Да ещё и амортизация авто.
За более удаленные населенные пункты и говорить не приходится
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:24

  vladimir07 написав:Получше в вашем понимании что будет ? Айти, квалифицированные рабочие (сварщики, сантехники,электрики) ассимилируется относительно легко.

Ещё электромеханики по лифтам. Родственник работает в украинском сервисном подразделении всем известного производителя лифтов. Ем в начале войны сказали - Ребята, называйте любую страну куда сейчас начали принимать украинцев, считайте что вы уже там трудоустроены в местном подразделении. Знание местного языка очень приветствуется, но и минимальный инглыш прокатит.

  vladimir07 написав:А шо делать женщинам, которые работали в офисе, есть варианты ?

Сидеть в офисе это такая специальность которой обучают 5-6 лет в ВУЗе?
Что они умеют?

Уже писал. В перечне профессий ЕС нет специальности "кум начальника" или "любовница начальника".
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:40

  UA написав:
  hume написав:Кстати, оболонская набережная, студия, 14 кгрн

Это именно улица оболонская набережная или 24 этажные свечки вдоль ГС?
Квартира 45 метров?

Красные дома, квартира метров 55-60
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:41

roberto dark
На ОЛХ есть классная функция -автообновление. Такая себе форточка в прошлое.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NiFXa.html

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NCfAT.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:45

  airmax78 написав:
  UA написав:
  hume написав:На сегодня безумное количество квартир на аренду, но, что самое странное, многие арендодатели не собираются снижать цены. То есть некоторые квартиры как стоили до войны, так и выставлены сейчас (в уе), понимание к ним ещё не пришло.

В одной домовой группе по аренде сейчас перетираем эту тему.
Аргументы людей с довоенными ценами это - они дорого купили квартиру в 2019 - 2021 годах.
Наверное Первого с Прохожим перечитали :mrgreen:

Кто снизит аренду - испортит себе карму.

Например фк2. Как стоил около 1000 уе так и выставляют. При этом я этих квартир не видел до войны, подозреваю они были сданы и выходят на рынок после съезда арендаторов. Но цены как то вызывают вопросы. Или республика по 16 кгрн за 38 метров.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:45

roberto dark
Чем выше риски тем ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ. Доходность кржн после нападения рф только вырастет, как выросли все ценники в атб на 30% . Как выросло топливо на 50%. Не задумывались почему? Потому что за 2% рисковать делать бизнес в войну никто не хочет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:52

  hume написав:Например фк2. Как стоил около 1000 уе так и выставляют. При этом я этих квартир не видел до войны, подозреваю они были сданы и выходят на рынок после съезда арендаторов. Но цены как то вызывают вопросы. Или республика по 16 кгрн за 38 метров.

Это хорошо. Не хватало чтобы ЖК типа ФК2 начали на гостинки низкой ценой давить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:56

  vitaliian написав:roberto dark
Чем выше риски тем ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ. Доходность кржн после нападения рф только вырастет, как выросли все ценники в атб на 30% . Как выросло топливо на 50%. Не задумывались почему? Потому что за 2% рисковать делать бизнес в войну никто не хочет.

Гениально :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:58

  vladimir07 написав:
  fler написав:Вот таким я бы посоветовала остаться в Украине, а не ехать вслед за их молодыми конкурентками. Сейчас у них шанс найти себе пару гораздо выше в Украине, потому что здесь уже "на 10 девчонок по статистике 20 ребят", а там хз.

Как статистику вывели ? На работе вроде ничего не изменилось ("их" как больше было так и есть). Визуально тоже вроде не заметно.


Может в Киеве пока и незаметно. Порассуждаем в масштабах страны. На сегодня выехало почти 6 млн. людей. Из них более 10% или 600+тысяч - студенты . Включаем логику - кто они? Подсказка: студентов мужского пола выпускают только, если они предоставят справку о поступлении в заграничный вуз, для чего среди прочих бумажек надо предоставить справку о знании языка не ниже В2. Как думаете, много таких из 600+тысяч? Теперь об остальных. Как известно, выезжали, в основном и в первую очередь женщины с детьми. Пенсы в большинстве не хотели покидать насиженные места и до сих пор не стремятся. Инвалидов и прочие категории брать в расчет нет смысла, меньше 1% выйдет.
Итого, по моему скромному мнению, выехало женщин 18-50 лет около 4 млн. Около 2млн - это дети до 18, мужчины всех возрастов и женщины 50+.
Но, главное, что пока война идет, выезд женщин за границу будет продолжаться, а возврат назад - откладываться.

  vladimir07 написав:
  fler написав:А что дома никогда рыбу не чистили и окна не мыли? Никто ж не говорит, что эта работа должна быть на всю оставшуюся жизнь ....


Получше в вашем понимании что будет ? Айти, квалифицированные рабочие (сварщики, сантехники,электрики) ассимилируется относительно легко. А шо делать женщинам, которые работали в офисе, есть варианты ?


Было бы желание искать работу 8) (и внешность+мозги, чтобы найти пару или спонсора :wink:) Вариантов масса - можно швеей пойти, упаковывать что-то на линии, крутить провода (как вы раньше писали), готовить еду, продавцом в магазин и т.д. А если хорошо язык выучить, то круг вакансий расширится.
fler
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