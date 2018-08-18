Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Польше каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже нашел работу. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, передает Polskie Radio. Шефернакер заявил, что правительство Польши с партнерами работает над системным решением, которое позволит беженцам из Украины адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране. По информации Шефернакера, в базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано 400 000 человек трудоспособного возраста из Украины; более 100 тысяч из них (т.е. каждый четвертый человек) уже легально работают в Польше. "Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – подчеркнул он. Шефернакер отметил, что беженцы из Украины пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров госкомпаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест для размещения беженцев.
vitaliian написав:roberto dark Чем выше риски тем ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ. Доходность кржн после нападения рф только вырастет, как выросли все ценники в атб на 30% . Как выросло топливо на 50%. Не задумывались почему? Потому что за 2% рисковать делать бизнес в войну никто не хочет.
Базовую модель риск менеджента знаю ТОЧНО не хуже вас. Но в нашей жизни все чаще происходят потрясения, которые, попадают в категорию событий «черного лебедя»: маловероятные, практически непредсказуемые, мощнейшие по своему воздействию для экономики (как пример война в Украине), последствия которых ещё не раз поставят в тупик не только нас с вами, но и многих авторитетных экономистов.
roberto dark написав:последствия которых ещё не раз поставят в тупик не только нас с вами, но и многих авторитетных экономистов.
Те кто вкладывался (или планировал вложиться) для сдачи жилья в аренду в ближайшие годы этого делать не будут. Многие выйдут из этого бизнеса. Стройки (если их не подогреют внешними займами) 100% гарантий что заморозятся, себестоимость строительства уже космос из-за цен на топливо. Свободные на рынке квартиры выкупят погорельцы с Чернигова/Мариуполя/Ирпеня (за свои или на компенсацию), куда пойдут цены на аренду? Простая математика. Чем ниже конкуренция, тем выше цена. Погорельцы поедут жить туда, где есть жильё и работа. В Бердычеве некуда поселить 500 тыс человек, и невозможно их трудоустроить. Будут ехать в крупные города. Надеюсь я никому истину не открыл?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 17:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Те кто вкладывался (или планировал вложиться) для сдачи жилья в аренду в ближайшие годы этого делать не будут.
В этом и был мой главный посыл. На счёт погорельцев и правда ещё рано говорить. Не думаю что платежеспособность 90 % из них будет достаточно высокой для покупки квартир по 1000$ за метр в том же Киеве, исходя из вашей же статистики о падении доходов в НОЛЬ за время войны. Кроме того неизвестно ещё какие будут реальные шаги навстречу от правительства в виде материальной помощи, льготных кредитов и прочих программ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 11 тра, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить
Они, в большинстве своем, захотят это бесплатно. Или "почти". И не только "захотят", но и денег у большинства может быть маловато.
це все вони можуть мати на халяву там, в добавок до миски безплатного супу... і вертатися з халяви і виживати тут ... он і долярчик каже що за хвилину переворту думок закриття чахлого бізнесу ... заробити на ще одну кавалірку
про то что "будет дорого" я и не писал, за время войны мало кто обогатился, а работу потерял много кто, заначки проели/потратили/потеряли тоже многие.
Скорее где то год-два будет "окно возможностей" (скажем Киев по 1куе). Но продлится оно не долго, жильё строится медленнее, чем печатаются деньги.
Когда расшатаются и определятся с кредитами и компенсациями, внезапно окажется что строить новое стало космически дорого (солярка к примеру уже по 40), тогда с рынка начнут выгребать всё +/- ликвидное.
Вариант что партнеры по коалиции нас кинут, а сотни тысяч (или миллионы?) погорельцев поселят в пещере Оптимістична (село Королёвка Борщёвского района Тернопольской области. Длиннейшая гипсовая пещера в мире 267км) я не рассматриваю.
Я ще брав кавалірки нахалстроя по 650..700уе м2, 1куй за м2 то не вікно можливостей, а от $400 ..$500 уже так
солярка ще впаде, як інші комодітіс, ФРС вже почало спалювати надруковане раніше бабло.
vitaliian написав:Те кто вкладывался (или планировал вложиться) для сдачи жилья в аренду в ближайшие годы этого делать не будут.
В этом и был мой главный посыл. На счёт погорельцев и правда ещё рано говорить. Не думаю что платежеспособность 90 % из них будет достаточно высокой для покупки квартир по 1000$ за метр в том же Киеве, исходя из вашей же статистики о падении доходов в НОЛЬ за время войны. Кроме того неизвестно ещё какие будут реальные шаги навстречу от правительства в виде материальной помощи, льготных кредитов и прочих программ.
Если цена метра падает а цена аренды растет значит доходность аренды тоже растет) спекульнуть квартирой хз а за аренду я не переживаю, она быстро переплюнет довоенную (в гривне).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.