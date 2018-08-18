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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9841984298439844>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:11

  fler написав:Было бы желание искать работу

В Польше каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже нашел работу.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, передает Polskie Radio.
Шефернакер заявил, что правительство Польши с партнерами работает над системным решением, которое позволит беженцам из Украины адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране.
По информации Шефернакера, в базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано 400 000 человек трудоспособного возраста из Украины; более 100 тысяч из них (т.е. каждый четвертый человек) уже легально работают в Польше.
"Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – подчеркнул он.
Шефернакер отметил, что беженцы из Украины пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров госкомпаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест для размещения беженцев.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/9/686800/

поляки задаром кормить не хотят, выгоняют работать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:13

  vitaliian написав:roberto dark
Чем выше риски тем ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ. Доходность кржн после нападения рф только вырастет, как выросли все ценники в атб на 30% . Как выросло топливо на 50%. Не задумывались почему? Потому что за 2% рисковать делать бизнес в войну никто не хочет.

Базовую модель риск менеджента знаю ТОЧНО не хуже вас. Но в нашей жизни все чаще происходят потрясения, которые, попадают в категорию событий «черного лебедя»: маловероятные, практически непредсказуемые, мощнейшие по своему воздействию для экономики (как пример война в Украине), последствия которых ещё не раз поставят в тупик не только нас с вами, но и многих авторитетных экономистов.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:37

  roberto dark написав:последствия которых ещё не раз поставят в тупик не только нас с вами, но и многих авторитетных экономистов.
Те кто вкладывался (или планировал вложиться) для сдачи жилья в аренду в ближайшие годы этого делать не будут. Многие выйдут из этого бизнеса. Стройки (если их не подогреют внешними займами) 100% гарантий что заморозятся, себестоимость строительства уже космос из-за цен на топливо. Свободные на рынке квартиры выкупят погорельцы с Чернигова/Мариуполя/Ирпеня (за свои или на компенсацию), куда пойдут цены на аренду? Простая математика. Чем ниже конкуренция, тем выше цена. Погорельцы поедут жить туда, где есть жильё и работа. В Бердычеве некуда поселить 500 тыс человек, и невозможно их трудоустроить. Будут ехать в крупные города. Надеюсь я никому истину не открыл?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 17:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:43

  UA написав:
  _hunter написав:Вопрос не в том "надо ли держаться", а в том, что конкретно "менеджер по продажам или экономист в банке" с украинским опытом -- за бугром не нужен чуть менее, чем везде...

Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси...

Ага, и будут ...и прочие белые воротнички-сантехники-електрики-маляры...
программист-сантехник/электрик звучит :lol:

Потому как найти кто эту работу тебе в квартире сделает будет анриал.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:54

  vitaliian написав:Те кто вкладывался (или планировал вложиться) для сдачи жилья в аренду в ближайшие годы этого делать не будут.

В этом и был мой главный посыл. На счёт погорельцев и правда ещё рано говорить. Не думаю что платежеспособность 90 % из них будет достаточно высокой для покупки квартир по 1000$ за метр в том же Киеве, исходя из вашей же статистики о падении доходов в НОЛЬ за время войны. Кроме того неизвестно ещё какие будут реальные шаги навстречу от правительства в виде материальной помощи, льготных кредитов и прочих программ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 11 тра, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:54

  vladimir07 написав:
  _hunter написав:
  vladimir07 написав:А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?

183 дня -- вообще без проблем, потом придется устраиваться легально (ну или от налоговой нычковаться).


Т.е. если будут сидеть на квартире и удаленно арбайтен на условный епам, получать на карту укрбанка зарплату, то местная налоговая может предъявить претензии ?

Скорее сам условный епам, начнет предьявлять претензии, ибо они становятся соучастниками нарушения Закона.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:54

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить

Они, в большинстве своем, захотят это бесплатно. Или "почти". И не только "захотят", но и денег у большинства может быть маловато.

це все вони можуть мати на халяву там, в добавок до миски безплатного супу...
і вертатися з халяви і виживати тут ... он і долярчик каже що за хвилину переворту думок закриття чахлого бізнесу ... заробити на ще одну кавалірку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:00

  Faceless написав:Так. Особливо, якщо захочеться іноді вийти і вкусити благ цивілізації
А в Україні, якщо туди довго не повертатися, тупо ФОПа закриють

Да ну?
У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.

А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...

ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 11 тра, 2022 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:05

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Думаю летіти нам вниз по цінам.
про то что "будет дорого" я и не писал, за время войны мало кто обогатился, а работу потерял много кто, заначки проели/потратили/потеряли тоже многие.

Скорее где то год-два будет "окно возможностей" (скажем Киев по 1куе). Но продлится оно не долго, жильё строится медленнее, чем печатаются деньги.

Когда расшатаются и определятся с кредитами и компенсациями, внезапно окажется что строить новое стало космически дорого (солярка к примеру уже по 40), тогда с рынка начнут выгребать всё +/- ликвидное.

Вариант что партнеры по коалиции нас кинут, а сотни тысяч (или миллионы?) погорельцев поселят в пещере Оптимістична (село Королёвка Борщёвского района Тернопольской области. Длиннейшая гипсовая пещера в мире 267км) я не рассматриваю.

Я ще брав кавалірки нахалстроя по 650..700уе м2, 1куй за м2 то не вікно можливостей,
а от $400 ..$500 уже так

солярка ще впаде, як інші комодітіс, ФРС вже почало спалювати надруковане раніше бабло.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:11

  roberto dark написав:
  vitaliian написав:Те кто вкладывался (или планировал вложиться) для сдачи жилья в аренду в ближайшие годы этого делать не будут.

В этом и был мой главный посыл. На счёт погорельцев и правда ещё рано говорить. Не думаю что платежеспособность 90 % из них будет достаточно высокой для покупки квартир по 1000$ за метр в том же Киеве, исходя из вашей же статистики о падении доходов в НОЛЬ за время войны. Кроме того неизвестно ещё какие будут реальные шаги навстречу от правительства в виде материальной помощи, льготных кредитов и прочих программ.

Если цена метра падает а цена аренды растет значит доходность аренды тоже растет) спекульнуть квартирой хз а за аренду я не переживаю, она быстро переплюнет довоенную (в гривне).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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