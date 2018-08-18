Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було втрачено 4,8 млн робочих місць. Якщо бойові дії припиняться негайно, може настати швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць. У разі подальшого загострення війни в Україні втрати робочих місць досягнуть 7 млн. Про це йдеться у звіті аналітиків Міжнародної організації праці (МОП).https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm Згідно зі звітом, від початку війни з України до сусідніх країн виїхали 5,2 млн біженців, з них 2,75 млн – це люди працездатного віку. Серед працездатних 1,2 млн осіб (43,5%) раніше працювали, втратили роботу або ж звільнилися.
На цей час виїхало майже 6 млн. і "ще не вечір".. Отже, є над чим міркувати власникам житла.
hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.
Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.
пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.
не думаю, що слуги так довго протягнуть, ще трохи і їх "люструють"
drevlyanin написав:Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого. Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?
Обед в котором только кальмары из впечатляющего (а в тех широтах вполне привычное) на гривны 250. Я думаю у нас можно побольше съесть на такие деньги. Это не организованный выезд конторой, просто сами собрались, выехали и работают ? А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?
в Португалії ні, там можна отримати "номад візу", і податки не сплачувати із доходів що не в Португалії
hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.
Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.
пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.
не думаю, що слуги так довго протягнуть, ще трохи і їх "люструють"
Faceless написав:Так. Особливо, якщо захочеться іноді вийти і вкусити благ цивілізації А в Україні, якщо туди довго не повертатися, тупо ФОПа закриють
Да ну? У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.
А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...
ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки.
Так, з ФОП я мабуть дезинформував, бо щось таке чув (і тут мабуть мене дезинформували), але не цікавився, то й не перевіряв - зараз глянув, і не побачив в прицнипі ніяких передумов. Але є податкове законодавство країн, де ви знаходитеся. І в більшій частині випадків, ваша постійна робота віддалено на їхній території кладе на вас обов'язок реєструватися й платити податки в країні перебування. До загострення війни - легально так працювати можна було не більше 3 місяців (Зараз більшість країн ввели послаблення). Як само може контролюватися факт того, що ви порушуєте цю норму, сказати не можу, але й галера, на якій плацює умовний айтівець, не буде заохочувати свідомо порушувати законодавство. А уявімо, що така людина захоче вікрити рахунок, щось придбати на значну суму - питання джерела доходів і відповідна цікавість до них може постати раптово.
Faceless написав:Так. Особливо, якщо захочеться іноді вийти і вкусити благ цивілізації А в Україні, якщо туди довго не повертатися, тупо ФОПа закриють
Да ну? У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.
А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...
ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки.
Так, з ФОП я мабуть дезинформував, бо щось таке чув (і тут мабуть мене дезинформували), але не цікавився, то й не перевіряв - зараз глянув, і не побачив в прицнипі ніяких передумов. Але є податкове законодавство країн, де ви знаходитеся. І в більшій частині випадків, ваша постійна робота віддалено на їхній території кладе на вас обов'язок реєструватися й платити податки в країні перебування. До загострення війни - легально так працювати можна було не більше 3 місяців (Зараз більшість країн ввели послаблення). Як само може контролюватися факт того, що ви порушуєте цю норму, сказати не можу, але й галера, на якій плацює умовний айтівець, не буде заохочувати свідомо порушувати законодавство. А уявімо, що така людина захоче вікрити рахунок, щось придбати на значну суму - питання джерела доходів і відповідна цікавість до них може постати раптово.
Ще раз, залежить від законодавства. В Португалії або Туреччині не проблема. А в Іспанії вже по іншому.