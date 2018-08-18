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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:12

Трохи статистики

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було втрачено 4,8 млн робочих місць. Якщо бойові дії припиняться негайно, може настати швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць.
У разі подальшого загострення війни в Україні втрати робочих місць досягнуть 7 млн.
Про це йдеться у звіті аналітиків Міжнародної організації праці (МОП).https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm
Згідно зі звітом, від початку війни з України до сусідніх країн виїхали 5,2 млн біженців, з них 2,75 млн – це люди працездатного віку. Серед працездатних 1,2 млн осіб (43,5%) раніше працювали, втратили роботу або ж звільнилися.

На цей час виїхало майже 6 млн. і "ще не вечір".. Отже, є над чим міркувати власникам житла.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:13

  fasser написав:
  hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.

Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.

пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.

не думаю, що слуги так довго протягнуть, ще трохи і їх "люструють"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:15

  vladimir07 написав:
  drevlyanin написав:Моя мала наразі знімає, в компанії таких же молодих та несімейних(в основному айті) пристойну чотирикімнатну квартиру в непоганому малоповерховому ЖК Порту за 1200€ на місяць. Судячи з відео, яке вона прислала, така в Києві до війни здавалась би як мінімум не дешевше. Були перед цим у Лтссабоні, місто сподобалось менше, передусім кліматом. Так що не скрізь занадто дорого.
Обід в кафе: гарнір, смажені кальмари, салат, сік-сім з хвостом €. З січня в київських кафешказ не бував, скільки зараз таке коштує не в гадюшнику?


Обед в котором только кальмары из впечатляющего (а в тех широтах вполне привычное) на гривны 250.
Я думаю у нас можно побольше съесть на такие деньги.
Это не организованный выезд конторой, просто сами собрались, выехали и работают ?
А не будет проблем с тем, что живут в Порту, работая и платя налоги по факту другой стране ?

в Португалії ні, там можна отримати "номад візу", і податки не сплачувати із доходів що не в Португалії
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:18

  flyman написав:
  fasser написав:
  hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.

Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.

пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.

не думаю, що слуги так довго протягнуть, ще трохи і їх "люструють"

Первых двух слов поста было достаточно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:23

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Так. Особливо, якщо захочеться іноді вийти і вкусити благ цивілізації
А в Україні, якщо туди довго не повертатися, тупо ФОПа закриють

Да ну?
У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.

А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...

ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки. :roll:

Так, з ФОП я мабуть дезинформував, бо щось таке чув (і тут мабуть мене дезинформували), але не цікавився, то й не перевіряв - зараз глянув, і не побачив в прицнипі ніяких передумов.
Але є податкове законодавство країн, де ви знаходитеся. І в більшій частині випадків, ваша постійна робота віддалено на їхній території кладе на вас обов'язок реєструватися й платити податки в країні перебування. До загострення війни - легально так працювати можна було не більше 3 місяців (Зараз більшість країн ввели послаблення).
Як само може контролюватися факт того, що ви порушуєте цю норму, сказати не можу, але й галера, на якій плацює умовний айтівець, не буде заохочувати свідомо порушувати законодавство.
А уявімо, що така людина захоче вікрити рахунок, щось придбати на значну суму - питання джерела доходів і відповідна цікавість до них може постати раптово.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:27

  Faceless написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Так. Особливо, якщо захочеться іноді вийти і вкусити благ цивілізації
А в Україні, якщо туди довго не повертатися, тупо ФОПа закриють

Да ну?
У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.

А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...

ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки. :roll:

Так, з ФОП я мабуть дезинформував, бо щось таке чув (і тут мабуть мене дезинформували), але не цікавився, то й не перевіряв - зараз глянув, і не побачив в прицнипі ніяких передумов.
Але є податкове законодавство країн, де ви знаходитеся. І в більшій частині випадків, ваша постійна робота віддалено на їхній території кладе на вас обов'язок реєструватися й платити податки в країні перебування. До загострення війни - легально так працювати можна було не більше 3 місяців (Зараз більшість країн ввели послаблення).
Як само може контролюватися факт того, що ви порушуєте цю норму, сказати не можу, але й галера, на якій плацює умовний айтівець, не буде заохочувати свідомо порушувати законодавство.
А уявімо, що така людина захоче вікрити рахунок, щось придбати на значну суму - питання джерела доходів і відповідна цікавість до них може постати раптово.

Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в Португалії ні, там

Там Долярчик , акодинг ту ё майнг, пятая вода на киселе. Хотел поинтересоваться,а ты какой номер в этой иерархии???

Илм опять проморозишься?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:52

  _Mykola_ написав:
  UA написав:
  _hunter написав:Вопрос не в том "надо ли держаться", а в том, что конкретно "менеджер по продажам или экономист в банке" с украинским опытом -- за бугром не нужен чуть менее, чем везде...

Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси...

Ага, и будут ...и прочие белые воротнички-сантехники-електрики-маляры...
программист-сантехник/электрик звучит :lol:

Потому как найти кто эту работу тебе в квартире сделает будет анриал.

Отлічній варіант для бізнеса перейти на нову бузінес модель - квартира від котлована до заходь і живи під ключ...

А хто це буде робити, Іван чі Ахмед, ну яка різниця?
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:55

Ну ясно, что невменяемый ответы муха удаляют.
Просто для статистики: есть Долярчик (Успих) и его позиция понятна.

Есть условные "мухи" , кружащие над навозом.
Они безумно точно знают, "ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ" . И це бісить.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:55

  hume написав:Например фк2. Как стоил около 1000 уе так и выставляют. При этом я этих квартир не видел до войны, подозреваю они были сданы и выходят на рынок после съезда арендаторов. Но цены как то вызывают вопросы. Или республика по 16 кгрн за 38 метров.

Почув фак2 = згадав Лібо...

Відимо дуже занят десь в "..." - не пише...
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