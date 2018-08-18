Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Да ну? У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.
А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...
ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки.
Так, з ФОП я мабуть дезинформував, бо щось таке чув (і тут мабуть мене дезинформували), але не цікавився, то й не перевіряв - зараз глянув, і не побачив в прицнипі ніяких передумов. Але є податкове законодавство країн, де ви знаходитеся. І в більшій частині випадків, ваша постійна робота віддалено на їхній території кладе на вас обов'язок реєструватися й платити податки в країні перебування. До загострення війни - легально так працювати можна було не більше 3 місяців (Зараз більшість країн ввели послаблення). Як само може контролюватися факт того, що ви порушуєте цю норму, сказати не можу, але й галера, на якій плацює умовний айтівець, не буде заохочувати свідомо порушувати законодавство. А уявімо, що така людина захоче вікрити рахунок, щось придбати на значну суму - питання джерела доходів і відповідна цікавість до них може постати раптово.
Ще раз, залежить від законодавства. В Португалії або Туреччині не проблема. А в Іспанії вже по іншому.
hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.
Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.
пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.
не думаю, що слуги так довго протягнуть, ще трохи і їх "люструють"
стаття за шо там? за зраду чи щось таке за 5 хвилин пришють - так що, ніхто його не троне - він же памятнік.
fler написав:В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було втрачено 4,8 млн робочих місць. Якщо бойові дії припиняться негайно, може настати швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць. У разі подальшого загострення війни в Україні втрати робочих місць досягнуть 7 млн. Про це йдеться у звіті аналітиків Міжнародної організації праці (МОП).https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm Згідно зі звітом, від початку війни з України до сусідніх країн виїхали 5,2 млн біженців, з них 2,75 млн – це люди працездатного віку. Серед працездатних 1,2 млн осіб (43,5%) раніше працювали, втратили роботу або ж звільнилися.
На цей час виїхало майже 6 млн. і "ще не вечір".. Отже, є над чим міркувати власникам житла.
І не тіко власникам житла, ще там є різні ірпеньські бухгалтерши, а вони не власники, а власниці...
Є про що перейматись і чоловікам, і шмаганомістам...
Якщо ніц не буде жінок, то супер звичайно для алкоголь промисловості, але податки дуже швидко зийдуть на НЕТ... і кладовища стануть більше...
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців. Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так: вік: 35-44, стать: жіноча, сімейний статус: одружена, кількість дітей: одна, місце проживання: місто, освіта: вища, робота: в офісі, знання мов: спілкується англійською мовою.
З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу: м. Київ (26,7%), Дніпропетровська область (10,4%), Київська область (9,1%), Харківська область (8,4%), Одеська область (6,7%), Житомирська область (5,7%), Запорізька область (4,5%), Львівська область (3,9%), Миколаївська область (2,8%), Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах. Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців. Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так: вік: 35-44, стать: жіноча, сімейний статус: одружена, кількість дітей: одна, місце проживання: місто, освіта: вища, робота: в офісі, знання мов: спілкується англійською мовою.
З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу: м. Київ (26,7%), Дніпропетровська область (10,4%), Київська область (9,1%), Харківська область (8,4%), Одеська область (6,7%), Житомирська область (5,7%), Запорізька область (4,5%), Львівська область (3,9%), Миколаївська область (2,8%), Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах. Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
по виділеному...
відповідь на питання, коли скінчиться війна, враховуючу демографічну кризу в Европах, всі можуть прорахувати чи ніт?