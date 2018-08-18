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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9843984498459846>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
  _Mykola_ написав:Да ну?
У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.

А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...

ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки. :roll:

Так, з ФОП я мабуть дезинформував, бо щось таке чув (і тут мабуть мене дезинформували), але не цікавився, то й не перевіряв - зараз глянув, і не побачив в прицнипі ніяких передумов.
Але є податкове законодавство країн, де ви знаходитеся. І в більшій частині випадків, ваша постійна робота віддалено на їхній території кладе на вас обов'язок реєструватися й платити податки в країні перебування. До загострення війни - легально так працювати можна було не більше 3 місяців (Зараз більшість країн ввели послаблення).
Як само може контролюватися факт того, що ви порушуєте цю норму, сказати не можу, але й галера, на якій плацює умовний айтівець, не буде заохочувати свідомо порушувати законодавство.
А уявімо, що така людина захоче вікрити рахунок, щось придбати на значну суму - питання джерела доходів і відповідна цікавість до них може постати раптово.

Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.
В Туреччині ті самі 3 місяці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:57

  fler написав:Но, главное, что пока война идет, выезд женщин за границу будет продолжаться, а возврат назад - откладываться.

Інколи виникає багато конспірологичних думок, про які нажаль на гілках цього форуму розмовляти не те що не можна, навіть небезпечно...

ага!
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:59

  flyman написав:
  fasser написав:
  hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.

Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон. Наблюдал за поиском квартиры в норм районе Парижа - от 1000-1300 евро цены. Был вариант даже с двумя спальнями. Но не большие по площади.

пс. Покорение сварщиками Цюриха это конечно хорошо, но думаю что слуги начнут выпускать мужчин из страны уже тогда, когда и ехать не нужно будет (например после победы, зафиксированного мира, начала денежных вливаний на восстановление и т.п.) и по согласованию с западом для окончания всех плюшек беженцам.

не думаю, що слуги так довго протягнуть, ще трохи і їх "люструють"

стаття за шо там? за зраду чи щось таке за 5 хвилин пришють - так що, ніхто його не троне - він же памятнік.

пісі. релакс, донт ду іт...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:01

  Faceless написав:
flyman написав:Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.

В Туреччині ті самі 3 місяці

Колега живе в Туреччині 4 роки. Всі доходи переводить з зарубіжної карти на свою карту в місцевому банку. Жодних податків. І жодних питань, навіть при купівлі житла.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:02

  fler написав:В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було втрачено 4,8 млн робочих місць. Якщо бойові дії припиняться негайно, може настати швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць.
У разі подальшого загострення війни в Україні втрати робочих місць досягнуть 7 млн.
Про це йдеться у звіті аналітиків Міжнародної організації праці (МОП).https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm
Згідно зі звітом, від початку війни з України до сусідніх країн виїхали 5,2 млн біженців, з них 2,75 млн – це люди працездатного віку. Серед працездатних 1,2 млн осіб (43,5%) раніше працювали, втратили роботу або ж звільнилися.

На цей час виїхало майже 6 млн. і "ще не вечір".. Отже, є над чим міркувати власникам житла.

І не тіко власникам житла, ще там є різні ірпеньські бухгалтерши, а вони не власники, а власниці...

Є про що перейматись і чоловікам, і шмаганомістам...

Якщо ніц не буде жінок, то супер звичайно для алкоголь промисловості, але податки дуже швидко зийдуть на НЕТ... і кладовища стануть більше...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:04

  kyk написав:
  Faceless написав:
flyman написав:Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.

В Туреччині ті самі 3 місяці

Колега живе в Туреччині 4 роки. Всі доходи переводить з зарубіжної карти на свою карту в місцевому банку. Жодних податків. І жодних питань, навіть при купівлі житла.

Адекватні люди про це розповідали з 18 року здається? (акурт може поправити)

Але там на його гілці був стогін про інфлец, мусульман і дуже дорогі "йогурти" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:08

  _Mykola_ написав:Скорее сам условный епам, начнет предьявлять претензии, ибо они становятся соучастниками нарушения Закона.

Трішки інсайду...

Значіть тим, хто хотів із "ебамів" отримати якись резіденс в "польшах" - "епами" його зробили за 2 місяці...

Хто дума повертатись в неньку, ті 6 місяців можуть бути як ФОПИ = з.пшка на счет в укробанке (хоча є варіанти 8) )

і треба ж розуміті, що ці "епами" виконуючи законодавсто в жорстоко нетолерують чоловіків з українським паспортом...

пісі... бідна зіанжа! хто чув, той поняв :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:09

пісі

усе, виговоривсі...

пішов )))
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:16

Ще трохи статистики для роздумів

Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.

З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).

89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:31

  fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.

З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).

89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu

по виділеному...

відповідь на питання, коли скінчиться війна, враховуючу демографічну кризу в Европах, всі можуть прорахувати чи ніт?
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