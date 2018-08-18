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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 18:57
flyman написав: Faceless написав: _Mykola_ написав:
Да ну?
У нас наскільки пам'ятаю, тригером до САМОСТІЙНОГО закриття "сплячих" ФОПів, які не працювали взагалі десятиліттями було введення обов'язкової сплати ЕСВ.
А якщо ФОП працює, на його рахунок приходять гроші, платить податки, здає віддалено звіти...
ІМХО НЕ буде його чіпати держава якій він платить податки.
Так, з ФОП я мабуть дезинформував, бо щось таке чув (і тут мабуть мене дезинформували), але не цікавився, то й не перевіряв - зараз глянув, і не побачив в прицнипі ніяких передумов.
Але є податкове законодавство країн, де ви знаходитеся. І в більшій частині випадків, ваша постійна робота віддалено на їхній території кладе на вас обов'язок реєструватися й платити податки в країні перебування. До загострення війни - легально так працювати можна було не більше 3 місяців (Зараз більшість країн ввели послаблення).
Як само може контролюватися факт того, що ви порушуєте цю норму, сказати не можу, але й галера, на якій плацює умовний айтівець, не буде заохочувати свідомо порушувати законодавство.
А уявімо, що така людина захоче вікрити рахунок, щось придбати на значну суму - питання джерела доходів і відповідна цікавість до них може постати раптово.
Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.
В Туреччині ті самі 3 місяці
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Додано: Сер 11 тра, 2022 19:01
Faceless написав:
flyman написав:Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.
В Туреччині ті самі 3 місяці
Колега живе в Туреччині 4 роки. Всі доходи переводить з зарубіжної карти на свою карту в місцевому банку. Жодних податків. І жодних питань, навіть при купівлі житла.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 19:04
kyk написав:
Колега живе в Туреччині 4 роки
Faceless написав:
flyman написав:Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.
В Туреччині ті самі 3 місяці
. Всі доходи переводить з зарубіжної карти на свою карту в місцевому банку. Жодних податків. І жодних питань, навіть при купівлі житла.
Адекватні люди про це розповідали з 18 року здається? (акурт може поправити)
Але там на його гілці був стогін про інфлец, мусульман і дуже дорогі "йогурти"
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Додано: Сер 11 тра, 2022 19:16
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.
З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
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Додано: Сер 11 тра, 2022 19:31
fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня
. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
по виділеному...
відповідь на питання, коли скінчиться війна, враховуючу демографічну кризу в Европах, всі можуть прорахувати чи ніт?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 19:52
Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні. .
Напишіть в ЛС, або тут.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:08
vitaliian написав: adeges написав:
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
я не писал "кто куда хотел тот выехал" в Канаду выехала из моего окружения одна семья, в Израиль - десятки, точно не сосчитать, в Польшу тоже много кто. Мотивация у всех разная, не берусь её оценивать. Но не вернулся никто. Речь онли про выехавших на пмж, без учёта эвакуации и подработок. На момент в моем окружении нет ни одного человека кто бы собирался на выезд. Отсюда вывод что кто хотел тот давно выехал, возможности были. Детей учиться в Польшу/Германию хотят отправить много кто, эта другая история, они вряд ли вернутся, но это не игроки на кржн.
adeges написав:
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
это уникальная возможность, но есть нюанс, допустим вам подарят 5 кг мороженного при условии что вы за час его съедите, крутая возможность, да? Это про мотивацию. Стесняюсь спросить какое отношение к кржн имели люди без "дохода, работы, профессии, языка, образования"? (то есть с низкой мотивацией). И что потеряла Украина с их отъездом, кроме репродуктивной функции. Здесь им не светило ничего, а там бесплатный суп. win-win для всех. Возможно из-за массового выезда наконец подорожает унизительно дешевый труд поварих, санитарок, сиделок и уборщиц.
Моя арендаторша - бизнес вумен, наелась бесплатного супчика и собирается вернуться. Тут у нее есть рабочая модель успешного бизнеса, которая "как есть" заграницу не переносится. И конкуренция там такая... здесь на нее работало несколько человек, а она ездила на джипе из ресторана в бутики.
Украина - страна возможностей, здесь относительно мало бизнесов на душу населения и пока еще достаточно много свободных ниш. А после войны их станет ещё больше. Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить. Это всё бизнес возможности. Глупо их упускать за тарелку бесплатного супа.
ахренеть, показатель усбешности.
А еще у нее яфон со стразами?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:17
UA написав: _hunter написав:
Вопрос не в том "надо ли держаться", а в том, что конкретно "менеджер по продажам или экономист в банке" с украинским опытом -- за бугром не нужен чуть менее, чем везде...
Я уже представил послевоенный Киев.
Сантехников и электриков нет совсем.
Одни бывшие менеджеры по продажам и тренеры личностного роста работают в такси...
намедни вызвал сантехника на кабанчике, объявление висело 5 минут, куча желающих по Киеву. по приезду говорят - ремонтов нет, приходится подрабатывать поштучно так сказать
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:18
Особисті приклади насправді зовсім не показник . З "мого кола" виїхали один будівельник ( тоді був ) в Іспанію і сім"я ІТ-ників молода в Німеччину . Назавжди .А більше ніхто не збирається ... І про що це говорить ? Ні про що . Причому в обох випадках житло колись тут було куплено і так поки і залишається . В Іспанії вже куплено собі на майбутнє . В Німеччині поки не світить ...
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:23
rjkz написав:
ахренеть, показатель усбешности.
А еще у нее яфон со стразами?
это не успешности показатель а образа жизни) что у нее со стразами спросить постеснялся)
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