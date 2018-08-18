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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9843984498459846

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:25

  fler написав:
  vladimir07 написав:
  fler написав: Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.

Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю... :)


Ок, предположим 8) Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка :wink: ).


"Это не наш метод"(с) :mrgreen:
Надо прожить всю жизнь на хуторе и с умным видом рассуждать "есть-ли жизнь на Марсе" (с).
Вместо того, чтобы поднять задницу с дивана и проверить.

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rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:39

Ще б знати - про що мова?))

  Hotab написав:Ну ясно, что невменяемый ответы муха удаляют.
Просто для статистики: есть Долярчик (Успих) и его позиция понятна.

Есть условные "мухи" , кружащие над навозом.
Они безумно точно знают, "ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ" . И це бісить.

О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло? :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:40

  Успіх написав:
  rjkz написав:И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял

Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України ;)


Так вот и вопрос - что люди подразумевают под "прилично зарабатывать" в Украине настолько, что им забугорье нах не выпало.
По выделенному - Максим несколько раз упоминал, что готов бросить все ( и ШТОРЫ) и уехать хоть куда на зп 10 куе в месяц. Учитывая, что он себя относит к "прилично зарабатывающим", то стоит полагать, что в Украине ему не платят 10 куе в месяц, скорее есть еще некоторый люфт, который предполагает достаточную мотивацию, чтобы бросить все и уехать куда-то "чтобы быть как все".
ЗЫ:Максим, я извиняюсь, что использовал ваш случай для иллюстрации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kyk написав:
  Faceless написав:
flyman написав:Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.

В Туреччині ті самі 3 місяці

Колега живе в Туреччині 4 роки. Всі доходи переводить з зарубіжної карти на свою карту в місцевому банку. Жодних податків. І жодних питань, навіть при купівлі житла.

Щодо фінмону, ще на сусідній гілці зазначали про високу лояльність в Туреччині.
Щодо того, були проблеми чи ні - річ про те, що є порушення законодавства Туреччини, а не про те, чи за то впіймають. Я виходжу з позиції, що законодавства треба дотримуватись, а не з того, що його можна порушувати безкарно.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  fler написав:
  vladimir07 написав:Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю... :)


Ок, предположим 8) Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка :wink: ).


"Это не наш метод"(с) :mrgreen:
Надо прожить всю жизнь на хуторе и с умным видом рассуждать "есть-ли жизнь на Марсе" (с).
Вместо того, чтобы поднять задницу с дивана и проверить.

+1
А крім хутора варіантів нема? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:07

  vladimir07 написав:
  fler написав:Ок, предположим 8) Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка :wink: ).


На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.

У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )


Все нормально.
Знакомая пара в НЙ скоро 3 года.
Она была бухгалтером, пошла на минималку в русскоязычную фирму на простую офисную работу (фактически счета отправлять). 15 долларов в час. Может уже и подняли.
Он работал сисадмином. Сейчас буквально "кабели скручивает". То есть электрик. 27 долларов в час.
Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника. Остальное заказали в Икее.
Еще одна пара в НЙ около 6 лет. Не знаю кем она была в Украине, а он был в теме "Приватизация земли" :mrgreen: . Сейчас он работает сантехником на 40 долларов в час. Она сидит с ребенком ( ребенку 2 года). Года 2 назад взяли в мортгидж убитейшую 2 бедрум за примерно 300 куе, около года делали своими руками ремонт, очень неплохо получилось как для НЙ. Кроме малярки, на нее нанимали.
Вот так и слазят с офисных кресел и начинают работать руками, не делая трагедии из статусных понтов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло

Не вникай в навоз от мух)). Делай свое дело. А я свое. Все по крупинке, и победа непременно придет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:15

  hume написав:
  rjkz написав:[
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.

Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 бдрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком


Так ему платит его-же работодатель в Украине, только он живет в стране, где на голову калибры не падают?
Сколько он может иметь на киприотской конторе?
ЗЫ:
Он поехал на курорт и это ошибка. 1700 для Кипра не как курорта - дофига.
С таким-же успехом мог в Албании снять за 500 баксов.
rjkz
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