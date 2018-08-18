Додано: Сер 11 тра, 2022 21:07

vladimir07 написав: fler написав: Ок, предположим Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка ). Ок, предположимСоглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка).



На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)

Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.



У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?

Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". ) На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )

Все нормально.Знакомая пара в НЙ скоро 3 года.Она была бухгалтером, пошла на минималку в русскоязычную фирму на простую офисную работу (фактически счета отправлять). 15 долларов в час. Может уже и подняли.Он работал сисадмином. Сейчас буквально "кабели скручивает". То есть электрик. 27 долларов в час.Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника. Остальное заказали в Икее.Еще одна пара в НЙ около 6 лет. Не знаю кем она была в Украине, а он был в теме "Приватизация земли". Сейчас он работает сантехником на 40 долларов в час. Она сидит с ребенком ( ребенку 2 года). Года 2 назад взяли в мортгидж убитейшую 2 бедрум за примерно 300 куе, около года делали своими руками ремонт, очень неплохо получилось как для НЙ. Кроме малярки, на нее нанимали.Вот так и слазят с офисных кресел и начинают работать руками, не делая трагедии из статусных понтов.