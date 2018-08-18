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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:25
fler написав: vladimir07 написав:
fler написав:
Якби не сімейні обставини, я особисто виїхала б залюбки, тому що це беспрограшний шанс змінити життя на краще, бо ти нічого не втрачаєш. Повернулася б чи ні - то вже інше питання, залежить від того, як би склалося там життя - не факт, що чужбина швидко стане домом, стрес у всіх індивідуально триває.
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю...
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
"Это не наш метод"(с)
Надо прожить всю жизнь на хуторе и с умным видом рассуждать "есть-ли жизнь на Марсе" (с).
Вместо того, чтобы поднять задницу с дивана и проверить.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:39
Hotab написав:
Ну ясно, что невменяемый ответы муха удаляют.
Просто для статистики: есть Долярчик (Успих) и его позиция понятна.
Есть условные "мухи" , кружащие над навозом.
Они безумно точно знают, "ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ" . И це бісить.
О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:40
Успіх написав: rjkz написав:
И остается только добавить, что прилично по западным меркам зарабатывающих в Украине весьма небольшой %% от 32-35 млн, то есть мотивации к возвращению будет не так много у подавляющего большинства.
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял
Не зрозумів цього речення...
Так як 70-80%(а може і більше) населення України отримують 10К в РІК, а не в місяць!
То в чому посил цього допису, якщо 10К/міс - це з ряду фантастики для України
Так вот и вопрос - что люди подразумевают под "прилично зарабатывать" в Украине настолько, что им забугорье нах не выпало.
По выделенному - Максим несколько раз упоминал, что готов бросить все ( и ШТОРЫ) и уехать хоть куда на зп 10 куе в месяц. Учитывая, что он себя относит к "прилично зарабатывающим", то стоит полагать, что в Украине ему не платят 10 куе в месяц, скорее есть еще некоторый люфт, который предполагает достаточную мотивацию, чтобы бросить все и уехать куда-то "чтобы быть как все".
ЗЫ:Максим, я извиняюсь, что использовал ваш случай для иллюстрации.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:46
kyk написав: Faceless написав:
flyman написав:Ще раз, залежить від законодавства.
В Португалії або Туреччині не проблема.
А в Іспанії вже по іншому.
В Туреччині ті самі 3 місяці
Колега живе в Туреччині 4 роки. Всі доходи переводить з зарубіжної карти на свою карту в місцевому банку. Жодних податків. І жодних питань, навіть при купівлі житла.
Щодо фінмону, ще на сусідній гілці зазначали про високу лояльність в Туреччині.
Щодо того, були проблеми чи ні - річ про те, що є порушення законодавства Туреччини, а не про те, чи за то впіймають. Я виходжу з позиції, що законодавства треба дотримуватись, а не з того, що його можна порушувати безкарно.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 21:05
rjkz написав: fler написав: vladimir07 написав:
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Увольняетесь и едете в какую страну, где одиноким дадут отдельное жилье ?
Предположим вы на месте, есть жилье, какое-то питание, но без привычной зарплаты.
И шо делать, какой путь к каким звездам ?
ЗЫ. Может я конечно многого не понимаю...
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
"Это не наш метод"(с)
Надо прожить всю жизнь на хуторе и с умным видом рассуждать "есть-ли жизнь на Марсе" (с).
Вместо того, чтобы поднять задницу с дивана и проверить.
+1
А крім хутора варіантів нема?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 21:07
vladimir07 написав:
fler написав:
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.
У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )
Все нормально.
Знакомая пара в НЙ скоро 3 года.
Она была бухгалтером, пошла на минималку в русскоязычную фирму на простую офисную работу (фактически счета отправлять). 15 долларов в час. Может уже и подняли.
Он работал сисадмином. Сейчас буквально "кабели скручивает". То есть электрик. 27 долларов в час.
Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника. Остальное заказали в Икее.
Еще одна пара в НЙ около 6 лет. Не знаю кем она была в Украине, а он был в теме "Приватизация земли"
. Сейчас он работает сантехником на 40 долларов в час. Она сидит с ребенком ( ребенку 2 года). Года 2 назад взяли в мортгидж убитейшую 2 бедрум за примерно 300 куе, около года делали своими руками ремонт, очень неплохо получилось как для НЙ. Кроме малярки, на нее нанимали.
Вот так и слазят с офисных кресел и начинают работать руками, не делая трагедии из статусных понтов.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 21:12
Успіх написав:
О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло
Не вникай в навоз от мух)). Делай свое дело. А я свое. Все по крупинке, и победа непременно придет.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 21:15
hume написав: rjkz написав:
[
Меня немного смущает такая вещь, "прилично зарабатывающие" - это насколько "прилично"? 1 куе? 3?5? 10?
Вот даже Макс признавался, что за 10 куе готов бросить свою прелесць, не повесив ШТОРЫ и релокейтиться куда угодно....Блин, всего 10 куе в месяц - цена вопроса была МИРА в Украине. Правда, еше Серж там еще повлиял.
Знакомый с фирмой выехал на Кипр, вся компания ойти с доходом каждого сотрудника не менее 4-5 куе. Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро. Думаю если снимает жилье за такую сумму, то получает никак не менее 5 койро. Самое интересное, что на любые запросы типа обогревателя или сушилки хозяева посылают в сад, типа вам нужно вы и покупайте. Квартирка подушатанная, но недалеко от моря (не первая линия). 2 бдрум. Так что цены относительно Киева просто космос. Возможно поэтому и хотят домой, здесь с ЗП от 5 куе чувствуешь себя человеком
Так ему платит его-же работодатель в Украине, только он живет в стране, где на голову калибры не падают?
Сколько он может иметь на киприотской конторе?
ЗЫ:
Он поехал на курорт и это ошибка. 1700 для Кипра не как курорта - дофига.
С таким-же успехом мог в Албании снять за 500 баксов.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 22:58
antey1969 написав:
Уточню планку.
На ЗП от 1000+ евро будут массово оставаться в Польше, на ЗП 1500+ будут оставаться в Германии.
Образовывается мощнейшая диаспора.
Пару лет назад учила польский, чтоб поступить в полицеальную школу в Польше. Пока учила- узнала больше про Польщу, зарплаты и желание поступать прошло. Так вот: если бы в Польше можно было зарабатывать 1000 евро в месяц, то поляки бы не ехали на заработки в Германию и Великобританию. Тоже самое,- с Германией. Поинтересуйтесь у своего сына зарплатами в Германии не в сфере айти.Неквалифицированный труд- сиделки, аниматор в доме престарелых, продавец, кассир- до 1500 грязными,- это 900-1100 евро чистыми. Это для " носителей языка". А нашим надо ещё язык выучить!!! Зарплата 1500+ в Германии- это язык на уровне С1( с меньшим уровнем не возьмут учиться)+ аусбильдунг по какой- то профессии, например,- бухгалтер, что ещё потянет кажись на 2 или 3 года. Не дают схода 1500+ зарплату за неквалифицированный труд.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Сер 11 тра, 2022 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 23:13
fasser написав: hume написав:
Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.
Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон.
Кипр, всегда такой,- как наш Крым,- оверпрайс за дерьмо: " а что вы за свои деньги ещё и сервис хотите???!! " Поражаюсь просто, как люди ведутся на такое? В Испании за 1/3этих денег получишь больше.
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