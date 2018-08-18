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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 23:31
Wisznia2021 Ну, Испания она тоже большая и разная - Валенсия это одно, а Барселона уже совсем другое...А на Кипре я 2жды снимал виллу для 4-6 человек, и это обходилось 1500-1800 евро в месяц. Опять же - если искать в Лимасоле, то таких цен не будет.
Додано: Сер 11 тра, 2022 23:48
В сезон такая квартира принесет хозяину в среднем от 3 куе в месяц. А сезон на Кипре 6 месяцев в году.
Вот и получается что меньше, чем за 1,7 куе на долгосрок сдавать нет смысла.
В Никосии дешевле. Но чуваки море захотели.
В Пафосе такое же, сняли бы за 2,5 куе.
Вообще самый лучший город для айти бизнеса на Сайпрусе Айя Напа
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