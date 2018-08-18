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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9844984598469847

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:31

Wisznia2021 Ну, Испания она тоже большая и разная - Валенсия это одно, а Барселона уже совсем другое...А на Кипре я 2жды снимал виллу для 4-6 человек, и это обходилось 1500-1800 евро в месяц. Опять же - если искать в Лимасоле, то таких цен не будет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:48

  rjkz написав:
Так ему платит его-же работодатель в Украине, только он живет в стране, где на голову калибры не падают?
Сколько он может иметь на киприотской конторе?
ЗЫ:
Он поехал на курорт и это ошибка. 1700 для Кипра не как курорта - дофига.
С таким-же успехом мог в Албании снять за 500 баксов.

В сезон такая квартира принесет хозяину в среднем от 3 куе в месяц. А сезон на Кипре 6 месяцев в году.
Вот и получается что меньше, чем за 1,7 куе на долгосрок сдавать нет смысла.
В Никосии дешевле. Но чуваки море захотели.
В Пафосе такое же, сняли бы за 2,5 куе.
Вообще самый лучший город для айти бизнеса на Сайпрусе Айя Напа :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 03:49

  Hotab написав:
  vladimir07 написав:Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.

Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.

Что касается вопроса Виталиана .. Я бы где-то в Каневе, Переяславе , Украинке оселился. С воздуха счас понравились. В некоторых побывал счас ногами. Даже порыбачить успел. Судак, ммммм.
В общем Киев не мое. Но так чтоб час-два и ты в Киеве - мне ок.


В УКраинке был в 2013-2014. Что то воздух там от ТЭС вообще не защел.
Там рядом Трипольская ТЭС чадит непадецки.
Хомякоид
 
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