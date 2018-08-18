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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 23:31
Wisznia2021 Ну, Испания она тоже большая и разная - Валенсия это одно, а Барселона уже совсем другое...А на Кипре я 2жды снимал виллу для 4-6 человек, и это обходилось 1500-1800 евро в месяц. Опять же - если искать в Лимасоле, то таких цен не будет.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 23:48
rjkz написав:
Так ему платит его-же работодатель в Украине, только он живет в стране, где на голову калибры не падают?
Сколько он может иметь на киприотской конторе?
ЗЫ:
Он поехал на курорт и это ошибка. 1700 для Кипра не как курорта - дофига.
С таким-же успехом мог в Албании снять за 500 баксов.
В сезон такая квартира принесет хозяину в среднем от 3 куе в месяц. А сезон на Кипре 6 месяцев в году.
Вот и получается что меньше, чем за 1,7 куе на долгосрок сдавать нет смысла.
В Никосии дешевле. Но чуваки море захотели.
В Пафосе такое же, сняли бы за 2,5 куе.
Вообще самый лучший город для айти бизнеса на Сайпрусе Айя Напа
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Додано: Чет 12 тра, 2022 03:49
Hotab написав: vladimir07 написав:
Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.
Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.
Что касается вопроса Виталиана .. Я бы где-то в Каневе, Переяславе , Украинке оселился. С воздуха счас понравились. В некоторых побывал счас ногами. Даже порыбачить успел. Судак, ммммм.
В общем Киев не мое. Но так чтоб час-два и ты в Киеве - мне ок.
В УКраинке был в 2013-2014. Что то воздух там от ТЭС вообще не защел.
Там рядом Трипольская ТЭС чадит непадецки.
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