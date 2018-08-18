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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:31

Wisznia2021 Ну, Испания она тоже большая и разная - Валенсия это одно, а Барселона уже совсем другое...А на Кипре я 2жды снимал виллу для 4-6 человек, и это обходилось 1500-1800 евро в месяц. Опять же - если искать в Лимасоле, то таких цен не будет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:48

  rjkz написав:
Так ему платит его-же работодатель в Украине, только он живет в стране, где на голову калибры не падают?
Сколько он может иметь на киприотской конторе?
ЗЫ:
Он поехал на курорт и это ошибка. 1700 для Кипра не как курорта - дофига.
С таким-же успехом мог в Албании снять за 500 баксов.

В сезон такая квартира принесет хозяину в среднем от 3 куе в месяц. А сезон на Кипре 6 месяцев в году.
Вот и получается что меньше, чем за 1,7 куе на долгосрок сдавать нет смысла.
В Никосии дешевле. Но чуваки море захотели.
В Пафосе такое же, сняли бы за 2,5 куе.
Вообще самый лучший город для айти бизнеса на Сайпрусе Айя Напа :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 03:49

  Hotab написав:
  vladimir07 написав:Предположим вы менеджер по продажам или экономист в банке.

Херсонський Райф платил 12-14 т грн.
За эту зарплату серьезно надо держаться??
Так херсонцам уже перестают ее платить, если не выехал и не работаешь удаленно. И жилье банк до 30 мая только арендует. Куда ехать? В Херсон - нет. За границу.

Что касается вопроса Виталиана .. Я бы где-то в Каневе, Переяславе , Украинке оселился. С воздуха счас понравились. В некоторых побывал счас ногами. Даже порыбачить успел. Судак, ммммм.
В общем Киев не мое. Но так чтоб час-два и ты в Киеве - мне ок.


В УКраинке был в 2013-2014. Что то воздух там от ТЭС вообще не защел.
Там рядом Трипольская ТЭС чадит непадецки.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:43

  rjkz написав:
  vladimir07 написав:
  fler написав:Ок, предположим 8) Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка :wink: ).


На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.

У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )

\\\
Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника.
\\\

Я не уверен, но сложилось впечатление, что все рассказы про Штаты содержат вот эту строчку "арендуют хату дешево, но на рынке таких цен и близко нет"?..
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:12

  fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.

З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).

89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu

КРЖН ракетой, ібо
  fler написав:З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),

пора прогрівать двігуни
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:17

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  adeges написав:Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
я не писал "кто куда хотел тот выехал" в Канаду выехала из моего окружения одна семья, в Израиль - десятки, точно не сосчитать, в Польшу тоже много кто. Мотивация у всех разная, не берусь её оценивать. Но не вернулся никто. Речь онли про выехавших на пмж, без учёта эвакуации и подработок. На момент в моем окружении нет ни одного человека кто бы собирался на выезд. Отсюда вывод что кто хотел тот давно выехал, возможности были. Детей учиться в Польшу/Германию хотят отправить много кто, эта другая история, они вряд ли вернутся, но это не игроки на кржн.
  adeges написав:Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
это уникальная возможность, но есть нюанс, допустим вам подарят 5 кг мороженного при условии что вы за час его съедите, крутая возможность, да? Это про мотивацию. Стесняюсь спросить какое отношение к кржн имели люди без "дохода, работы, профессии, языка, образования"? (то есть с низкой мотивацией). И что потеряла Украина с их отъездом, кроме репродуктивной функции. Здесь им не светило ничего, а там бесплатный суп. win-win для всех. Возможно из-за массового выезда наконец подорожает унизительно дешевый труд поварих, санитарок, сиделок и уборщиц.

Моя арендаторша - бизнес вумен, наелась бесплатного супчика и собирается вернуться. Тут у нее есть рабочая модель успешного бизнеса, которая "как есть" заграницу не переносится. И конкуренция там такая... здесь на нее работало несколько человек, а она ездила на джипе из ресторана в бутики.

Украина - страна возможностей, здесь относительно мало бизнесов на душу населения и пока еще достаточно много свободных ниш. А после войны их станет ещё больше. Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить. Это всё бизнес возможности. Глупо их упускать за тарелку бесплатного супа.


ахренеть, показатель усбешности.
А еще у нее яфон со стразами?

в жєнщін своі понятія узпєшності,
ксаті, як там насчьот многопєнісості лендлордов-марадьоров,
нікто не хочє добавіть кільку пока дєшєво?
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:22

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ну ясно, что невменяемый ответы муха удаляют.
Просто для статистики: есть Долярчик (Успих) и его позиция понятна.

Есть условные "мухи" , кружащие над навозом.
Они безумно точно знают, "ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ" . И це бісить.

О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло? :D

Ти наразі 5й подающій кабанчиків в САУ, а дохід (з податків що платять платники податків) маєш більший чим коли був власником чахлого бізнесу.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25

  Wisznia2021 написав:
  fasser написав:
  hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.

Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон.

Кипр, всегда такой,- как наш Крым,- оверпрайс за дерьмо: " а что вы за свои деньги ещё и сервис хотите???!! " Поражаюсь просто, как люди ведутся на такое? В Испании за 1/3этих денег получишь больше.

Был около Малаги. За 1500 в месяц получил такое же дерьмо. Но уверен где то в районе Севильи в 100 км от моря может и найдешь вишенку
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