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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 тра, 2022 06:43
rjkz написав: vladimir07 написав:
fler написав:
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.
У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )
\\\
Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника.
\\\
Я не уверен, но сложилось впечатление, что все рассказы про Штаты содержат вот эту строчку "арендуют хату дешево, но на рынке таких цен и близко нет"?..
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Додано: Чет 12 тра, 2022 08:12
fler написав:
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться
у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня
. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
КРЖН ракетой, ібо
fler написав:
З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
пора прогрівать двігуни
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flyman
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Додано: Чет 12 тра, 2022 08:17
rjkz написав: vitaliian написав: adeges написав:
Канада - кто хотел? Да нет. В Канаду выехать было очень сложно. По крайней мере последние 10+ лет.
я не писал "кто куда хотел тот выехал" в Канаду выехала из моего окружения одна семья, в Израиль - десятки, точно не сосчитать, в Польшу тоже много кто. Мотивация у всех разная, не берусь её оценивать. Но не вернулся никто. Речь онли про выехавших на пмж, без учёта эвакуации и подработок. На момент в моем окружении нет ни одного человека кто бы собирался на выезд. Отсюда вывод что кто хотел тот давно выехал, возможности были. Детей учиться в Польшу/Германию хотят отправить много кто, эта другая история, они вряд ли вернутся, но это не игроки на кржн.
adeges написав:
Сейчас можно просто без ничего - США, Канада, Великобритания, Германия. Швейцария! Не говоря о бедной Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и прочих стран западной европы. Просто без ничего. Без дохода, работы, профессии, языка, образования.
это уникальная возможность, но есть нюанс, допустим вам подарят 5 кг мороженного при условии что вы за час его съедите, крутая возможность, да? Это про мотивацию. Стесняюсь спросить какое отношение к кржн имели люди без "дохода, работы, профессии, языка, образования"? (то есть с низкой мотивацией). И что потеряла Украина с их отъездом, кроме репродуктивной функции. Здесь им не светило ничего, а там бесплатный суп. win-win для всех. Возможно из-за массового выезда наконец подорожает унизительно дешевый труд поварих, санитарок, сиделок и уборщиц.
Моя арендаторша - бизнес вумен, наелась бесплатного супчика и собирается вернуться. Тут у нее есть рабочая модель успешного бизнеса, которая "как есть" заграницу не переносится. И конкуренция там такая... здесь на нее работало несколько человек, а она ездила на джипе из ресторана в бутики.
Украина - страна возможностей, здесь относительно мало бизнесов на душу населения и пока еще достаточно много свободных ниш. А после войны их станет ещё больше. Переселенцев надо заселить, накормить, одеть, устроить в садики/школы, стрижка/маникюр, развлекать и лечить. Это всё бизнес возможности. Глупо их упускать за тарелку бесплатного супа.
ахренеть, показатель усбешности.
А еще у нее яфон со стразами?
в жєнщін своі понятія узпєшності,
ксаті, як там насчьот многопєнісості лендлордов-марадьоров,
нікто не хочє добавіть кільку пока дєшєво?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 08:22
Успіх написав: Hotab написав:
Ну ясно, что невменяемый ответы муха удаляют.
Просто для статистики: есть Долярчик (Успих) и его позиция понятна.
Есть условные "мухи" , кружащие над навозом.
Они безумно точно знают, "ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ" . И це бісить.
О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло?
Ти наразі 5й подающій кабанчиків в САУ, а дохід (з податків що платять платники податків) маєш більший чим коли був власником чахлого бізнесу.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25
Wisznia2021 написав: fasser написав: hume написав:
Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.
Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон.
Кипр, всегда такой,- как наш Крым,- оверпрайс за дерьмо: " а что вы за свои деньги ещё и сервис хотите???!! " Поражаюсь просто, как люди ведутся на такое? В Испании за 1/3этих денег получишь больше.
Был около Малаги. За 1500 в месяц получил такое же дерьмо. Но уверен где то в районе Севильи в 100 км от моря может и найдешь вишенку
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Додано: Чет 12 тра, 2022 08:42
17 багатоповерхівок в Ірпені підлягають знесенню. І це ще не все.
«Але це не кінцева цифра.
Попередньо таких будинків буде близько 37.
Про це уже кажуть експерти. Бо є будівлі, де візуально наче згорілий лише дах і верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни», - зазначив Маркушин.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 09:00
vitaliian написав:
17 багатоповерхівок в Ірпені підлягають знесенню. І це ще не все.
«Але це не кінцева цифра.
Попередньо таких будинків буде близько 37.
Про це уже кажуть експерти. Бо є будівлі, де візуально наче згорілий лише дах і верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни», - зазначив Маркушин.
тому що будували з івна і палок, візуально ніби житло, а фактично багатоповерховий курник.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 09:09
https://news.finance.ua/ua/z-pochatku-v ... otreby-nbu
flyman написав: fler написав:
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться
у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня
. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
КРЖН ракетой, ібо
fler написав:
З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
пора прогрівать двігуни
Імпотека з початку війни приставилась.
Двигуни вже виходять на маршеву швидкість
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:10
flyman написав: Успіх написав: Hotab написав:
Ну ясно, что невменяемый ответы муха удаляют.
Просто для статистики: есть Долярчик (Успих) и его позиция понятна.
Есть условные "мухи" , кружащие над навозом.
Они безумно точно знают, "ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ" . И це бісить.
О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло?
Ти наразі 5й подающій кабанчиків в САУ, а дохід (з податків що платять платники податків) маєш більший чим коли був власником чахлого бізнесу.
1. Я, взагалі-то, радіотелефоніст
- але якщо потрібно, то і снаряди підношу і на кухні допоможу.... У нас тут всі "рівні"! Навіть, наш лікар(точніше він якось по-іншому називається, я забув...) - але і він носить теж снаряди, якщо потрібно!
2. Так, я ніколи не приховував, що мій бізнес - "багато Не приносить!"(+/-700$/міс)
А тут - платять більше... - але ж тут присутній і ризих здоров'я/життя!
Особливо - на передку!
Тому ще раз повторю "своє військове правило" - "Краще 30К/міс. в тилу, ніж 100К/міс на передку!"
ДумайТЕ!©
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:15
Хомякоид
Я в том списке не вижу в упор Мариуполь и остальные города Донецкой области
А это миллиона полтора наверно выбежало БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ возможности куда то вернуться, до там русишьарта унд мессершмидтен ровняют всё с базальтом. И этим людям надо будет через пять месяцев где то жить с отоплением и сортиром и горячей водой в доме.
В личку немного подолблю по Мюнхену. Понравилось. Но в Льеже дешевше
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