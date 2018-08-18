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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9845984698479848

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:19

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Hotab написав:
  Успіх написав:О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло

Не вникай в навоз от мух)). Делай свое дело. А я свое. Все по крупинке, и победа непременно придет.[/quote]

====
Тут нам сказали, що по нашому напрямку орки відступили на 3км. - не густо, але і це добре 👍 "Крихта, до крихти" - і перемога незабариться! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:21

  барабашов написав:Хомякоид
Я в том списке не вижу в упор Мариуполь и остальные города Донецкой области
А это миллиона полтора наверно выбежало БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ возможности куда то вернуться, до там русишьарта унд мессершмидтен ровняют всё с базальтом. И этим людям надо будет через пять месяцев где то жить с отоплением и сортиром и горячей водой в доме.
В личку немного подолблю по Мюнхену. Понравилось. Но в Льеже дешевше :D


Я в Мюнхене был один раз проездом з ж.д. до аэропорта.
Так что не знаю чем смогу помочь.
Тут в Германии заценил прелесть маленьких городков.
Хомякоид
 
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