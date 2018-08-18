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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 тра, 2022 10:19
Hotab написав: Успіх написав:
О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло
Не вникай в навоз от мух)). Делай свое дело. А я свое. Все по крупинке, и победа непременно придет.[
/quote]
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Тут нам сказали, що по нашому напрямку орки відступили на 3км. - не густо, але і це добре 👍 "Крихта, до крихти" - і перемога незабариться!
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:21
барабашов написав:Хомякоид
Я в том списке не вижу в упор Мариуполь и остальные города Донецкой области
А это миллиона полтора наверно выбежало БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ возможности куда то вернуться, до там русишьарта унд мессершмидтен ровняют всё с базальтом. И этим людям надо будет через пять месяцев где то жить с отоплением и сортиром и горячей водой в доме.
В личку немного подолблю по Мюнхену. Понравилось. Но в Льеже дешевше
Я в Мюнхене был один раз проездом з ж.д. до аэропорта.
Так что не знаю чем смогу помочь.
Тут в Германии заценил прелесть маленьких городков.
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