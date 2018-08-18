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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9845984698479848>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:43

  rjkz написав:
  vladimir07 написав:
  fler написав:Ок, предположим 8) Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка :wink: ).


На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.

У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )

\\\
Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника.
\\\

Я не уверен, но сложилось впечатление, что все рассказы про Штаты содержат вот эту строчку "арендуют хату дешево, но на рынке таких цен и близко нет"?..
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:12

  fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.

З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).

89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu

КРЖН ракетой, ібо
  fler написав:З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),

пора прогрівать двігуни
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25

  Wisznia2021 написав:
  fasser написав:
  hume написав: Даже он, как обычный сотрудник без всяких там Тим лидов снял жилье за 1700 ойро.

Дорогой Кипр какой-то, еще и в несезон.

Кипр, всегда такой,- как наш Крым,- оверпрайс за дерьмо: " а что вы за свои деньги ещё и сервис хотите???!! " Поражаюсь просто, как люди ведутся на такое? В Испании за 1/3этих денег получишь больше.

Был около Малаги. За 1500 в месяц получил такое же дерьмо. Но уверен где то в районе Севильи в 100 км от моря может и найдешь вишенку
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:42

17 багатоповерхівок в Ірпені підлягають знесенню. І це ще не все.
«Але це не кінцева цифра.

Попередньо таких будинків буде близько 37.

Про це уже кажуть експерти. Бо є будівлі, де візуально наче згорілий лише дах і верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни», - зазначив Маркушин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:09

  flyman написав:
  fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.

З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).

89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu

КРЖН ракетой, ібо
  fler написав:З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),

пора прогрівать двігуни


https://news.finance.ua/ua/z-pochatku-v ... otreby-nbu
Імпотека з початку війни приставилась.
Двигуни вже виходять на маршеву швидкість :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:10

І таке буває))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Ну ясно, что невменяемый ответы муха удаляют.
Просто для статистики: есть Долярчик (Успих) и его позиция понятна.

Есть условные "мухи" , кружащие над навозом.
Они безумно точно знают, "ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ" . И це бісить.

О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло? :D

Ти наразі 5й подающій кабанчиків в САУ, а дохід (з податків що платять платники податків) маєш більший чим коли був власником чахлого бізнесу.

1. Я, взагалі-то, радіотелефоніст ;) - але якщо потрібно, то і снаряди підношу і на кухні допоможу.... У нас тут всі "рівні"! Навіть, наш лікар(точніше він якось по-іншому називається, я забув...) - але і він носить теж снаряди, якщо потрібно!

2. Так, я ніколи не приховував, що мій бізнес - "багато Не приносить!"(+/-700$/міс)
А тут - платять більше... - але ж тут присутній і ризих здоров'я/життя!
Особливо - на передку!

Тому ще раз повторю "своє військове правило" - "Краще 30К/міс. в тилу, ніж 100К/міс на передку!"

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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:15

Хомякоид
Я в том списке не вижу в упор Мариуполь и остальные города Донецкой области
А это миллиона полтора наверно выбежало БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ возможности куда то вернуться, до там русишьарта унд мессершмидтен ровняют всё с базальтом. И этим людям надо будет через пять месяцев где то жить с отоплением и сортиром и горячей водой в доме.
В личку немного подолблю по Мюнхену. Понравилось. Но в Льеже дешевше :D
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:19

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Hotab написав:
  Успіх написав:О, я щось пропустив?
Яка моя позиція? І що зрозуміло

Не вникай в навоз от мух)). Делай свое дело. А я свое. Все по крупинке, и победа непременно придет.[/quote]

====
Тут нам сказали, що по нашому напрямку орки відступили на 3км. - не густо, але і це добре 👍 "Крихта, до крихти" - і перемога незабариться! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:03

  Успіх написав:1. Я, взагалі-то, радіотелефоніст ;) - але якщо потрібно, то і снаряди підношу і на кухні допоможу.... У нас тут всі "рівні"! Навіть, наш лікар(точніше він якось по-іншому називається, я забув...) - але і він носить теж снаряди, якщо потрібно!

2. Так, я ніколи не приховував, що мій бізнес - "багато Не приносить!"(+/-700$/міс)
А тут - платять більше... - але ж тут присутній і ризих здоров'я/життя!
Особливо - на передку!

Тому ще раз повторю "своє військове правило" - "Краще 30К/міс. в тилу, ніж 100К/міс на передку!"

ДумайТЕ!©

Успішний Долярчику, низький Вам уклін і шана за службу. Бережіть Україну і себе.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тому ще раз повторю "своє військове правило" - "Краще 30К/міс. в тилу, ніж 100К/міс на передку!"

+1
Долярчик нє реагуй на флудєра-нєадеквата)

кста 777 вже мацав?)
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