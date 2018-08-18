Дякую!
Стараюсь берегти!
Нажаль, навіть і не чути, що саме в нашу батарею щось таке дадуть...
Хоч ми всі так хочемо шмальнути з чогось закордонного!
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:23
Все буде добре!©
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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