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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9845984698479848

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 205
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:23

Все буде добре!©

  ihorkyiv написав:Успішний Долярчику, низький Вам уклін і шана за службу. Бережіть Україну і себе.

Дякую!
Стараюсь берегти!
  Прохожий написав:кста 777 вже мацав?)

Нажаль, навіть і не чути, що саме в нашу батарею щось таке дадуть...
Хоч ми всі так хочемо шмальнути з чогось закордонного!
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Хоч ми всі так хочемо шмальнути з чогось закордонного!

Обов'язково шмальнете.
Faceless
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  #<1 ... 9845984698479848
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