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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 тра, 2022 09:09
https://news.finance.ua/ua/z-pochatku-v ... otreby-nbu
flyman написав: fler написав:
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться
у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня
. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
КРЖН ракетой, ібо
fler написав:
З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
пора прогрівать двігуни
Імпотека з початку війни приставилась.
Двигуни вже виходять на маршеву швидкість
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:15
Хомякоид
Я в том списке не вижу в упор Мариуполь и остальные города Донецкой области
А это миллиона полтора наверно выбежало БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ возможности куда то вернуться, до там русишьарта унд мессершмидтен ровняют всё с базальтом. И этим людям надо будет через пять месяцев где то жить с отоплением и сортиром и горячей водой в доме.
В личку немного подолблю по Мюнхену. Понравилось. Но в Льеже дешевше
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Додано: Чет 12 тра, 2022 14:00
fler написав:
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться
у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня
. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
КРЖН ракетой, ібо
[quote="5432148:fler"]
Нда.
По ходу з Києва виїхало 1,6 млн жителів за кордон.
1.3 залишилися. Враховуючи що частині за кордон виїхати не можна, то на західну Україну ніхто не виїзжав…
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