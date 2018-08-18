RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9844984598469847

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:10

  Первый написав:
  fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.

З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).

89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu

КРЖН ракетой, ібо
  fler написав:
Нда.
По ходу з Києва виїхало 1,6 млн жителів за кордон.
1.3 залишилися. Враховуючи що частині за кордон виїхати не можна, то на західну Україну ніхто не виїзжав…
Цифри просто брєд

це з тих що там, а не тих що тут.
Тобто опитали понауїхів, із них оказалося, що 1/4 колишні понаїхавші в Київ.
Воно і логічно, бо якщо є житло то можна і дома пересидіти.
А якщо нема, то чому халявну халяву в ЄС не спробувати, всеодно без кола, без двора.

Отже що в осадку є те, що понаїхи з Києва дали драпа і склали найбільший відсоток понауїхавших.

А баба Катя як сиділа в своїх Дальні Салупинцях, так і сидить і нікуди не тікає.
А офісна плактонша, що не встигла на смо.. ой заробити в столиці квартиру ... не поїде ж вона в село до баби Каті крутити коровам хвости ... це ж повне фіаско ... і як тоді в очі колишнім однокласницям дивитися?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28984
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2502 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

🚆Укрзалізниця надасть Ірпеню кілька вагонів для тимчасового проживання людей

"Це не звичайні вагони! Це спеціальні вагони для проживання - з душовими кабінами, вагоном-рестораном. Я думаю, ми зможемо там тимчасово поселити до 150 людей, які зараз не мають де жити, але хочуть повернутися в Ірпінь" - розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.
📣Нагадаємо, також у міста є домовленість з Києвом про надання ірпінцям 2000 ліжкомісць для тимчасового проживання.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12884
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1999 раз.
Подякували: 2844 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9844984598469847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2210, 2211, 2212
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22112 6601188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:48
_hunter
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34547
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (25)
12.05.2022 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.