Первый написав:fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.
З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
КРЖН ракетой, ібо
це з тих що там, а не тих що тут.
Тобто опитали понауїхів, із них оказалося, що 1/4 колишні понаїхавші в Київ.
Воно і логічно, бо якщо є житло то можна і дома пересидіти.
А якщо нема, то чому халявну халяву в ЄС не спробувати, всеодно без кола, без двора.
Отже що в осадку є те, що понаїхи з Києва дали драпа і склали найбільший відсоток понауїхавших.
А баба Катя як сиділа в своїх Дальні Салупинцях, так і сидить і нікуди не тікає.
А офісна плактонша, що не встигла на смо.. ой заробити в столиці квартиру ... не поїде ж вона в село до баби Каті крутити коровам хвости ... це ж повне фіаско ... і як тоді в очі колишнім однокласницям дивитися?