Додано: Чет 12 тра, 2022 16:56

_hunter написав: rjkz написав: vladimir07 написав: На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)

Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.



У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?

Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". ) На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )

\\\

Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника.

\\\ \\\Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника.\\\

Я не уверен, но сложилось впечатление, что все рассказы про Штаты содержат вот эту строчку "арендуют хату дешево, но на рынке таких цен и близко нет"?.. Я не уверен, но сложилось впечатление, что все рассказы про Штаты содержат вот эту строчку "арендуют хату дешево, но на рынке таких цен и близко нет"?..

Им повезло. я это и написал. Сейчас такая стоит 1500-1700.Есть еще люди, которые ДАВНО арендуют по низкому прайсу. В НЙ действуют рент-контрол и рент-стэйбелайзд в отнощении огромного количества домов. Бывает так, что ленд-лорды больше платят за содержание своей недвиги, чем кэш-флоу с нее.Есть очень качественные дома БУКВАЛЬНО на берегу океана (вышел и на пляже, вода - чистейшая, не подумаешь, что это пляж одного из самых больших городов мира), но далеко от Манхеттена и с очень стремным контингентом - 1200 за очень приличный 1бдрм. Южный Квинс.На берегу и с пляжем, но с приличной публикой и ближе к Манхеттену 1800-2000 за 1 бдрм, но дом будет подушатанный. 3000-3500 - лакшери (по НЙ меркам) в той-же локации. Есть и за 1400, но такой клоповник, что даже заходить страшно. Южный Бруклин.