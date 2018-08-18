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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 тра, 2022 14:10
Первый написав: fler написав:
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться
у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня
. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
КРЖН ракетой, ібо
fler написав:
Нда.
По ходу з Києва виїхало 1,6 млн жителів за кордон.
1.3 залишилися. Враховуючи що частині за кордон виїхати не можна, то на західну Україну ніхто не виїзжав…
Цифри просто брєд
це з тих що там, а не тих що тут.
Тобто опитали понауїхів, із них оказалося, що 1/4 колишні понаїхавші в Київ.
Воно і логічно, бо якщо є житло то можна і дома пересидіти.
А якщо нема, то чому халявну халяву в ЄС не спробувати, всеодно без кола, без двора.
Отже що в осадку є те, що понаїхи з Києва дали драпа і склали найбільший відсоток понауїхавших.
А баба Катя як сиділа в своїх Дальні Салупинцях, так і сидить і нікуди не тікає.
А офісна плактонша, що не встигла на смо.. ой заробити в столиці квартиру ... не поїде ж вона в село до баби Каті крутити коровам хвости ... це ж повне фіаско ... і як тоді в очі колишнім однокласницям дивитися?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:53
🚆Укрзалізниця надасть Ірпеню кілька вагонів для тимчасового проживання людей
"Це не звичайні вагони! Це спеціальні вагони для проживання - з душовими кабінами, вагоном-рестораном. Я думаю, ми зможемо там тимчасово поселити до 150 людей, які зараз не мають де жити, але хочуть повернутися в Ірпінь" - розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.
📣Нагадаємо, також у міста є домовленість з Києвом про надання ірпінцям 2000 ліжкомісць для тимчасового проживання.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:28
Faceless написав: rjkz написав: fler написав:
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
"Это не наш метод"(с)
Надо прожить всю жизнь на хуторе и с умным видом рассуждать "есть-ли жизнь на Марсе" (с).
Вместо того, чтобы поднять задницу с дивана и проверить.
+1
А крім хутора варіантів нема?
А как раз в данном случае, ХУТОР - это, скажем так, собирательный образ. Образный так сказать. "Сидишь на своем "хуторе", никуда не вылазищь, не знаешь что в мире делается" или что-то типа того. Думаю,что народ понял что я имею ввиду.
У меня есть знакомая, которая объездила %% 40 стран мира, но живет в Украине.
К ней "хутор" не применишь.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:42
rjkz написав:
У меня есть знакомая, которая объездила %% 40 стран мира, но живет в Украине.
К ней "хутор" не применишь.
40% это около 100 стран.
Столько примерно объездила высокая Леся из орла/решки.
Ваша знакомая объездила по работе или сама ?
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vladimir07
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:43
rjkz написав:
А как раз в данном случае, ХУТОР - это, скажем так, собирательный образ. Образный так сказать. "Сидишь на своем "хуторе", никуда не вылазищь, не знаешь что в мире делается" или что-то типа того. Думаю,что народ понял что я имею ввиду.
У меня есть знакомая, которая объездила %% 40 стран мира, но живет в Украине.
К ней "хутор" не применишь.
"Можно вывезти девушку с хутора, но невозможно вывести хутор из девушки"
Раз вы начали взагали, то и я взагали.
Условная девушка может объездить полмира, но так ни фига и не понять
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pesikot
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:56
_hunter написав: rjkz написав: vladimir07 написав:
На работе в апреле уволились две женщины/девушки офисных специальностей лет 35 и 40, бездетные и несемейные . Может тоже поехали счастья искать.)
Тем, кто зарабатывал условно до 15тыс. грн. на рабочей специальности типа кассира или тестомеса можно ехать и жить на соцпомощи. Но я не знаю как оно слезть с офисного стула и пойти рыбу чистить, окна мыть, кабели скручивать и т.п.
У вас абстрактный пример или взятый с кого-то ? Пару среди местных собираетесь (в теории) искать ?
Просто в вашем примере не видно существенного "изменения жизни к лучшему". )
\\\
Арендуют 1бедрум в неплохом месте. За фантастические 1100 в месяц. Повезло. Квартира после полного ремонта, бренд-нью кухонная мебель и техника.
\\\
Я не уверен, но сложилось впечатление, что все рассказы про Штаты содержат вот эту строчку "арендуют хату дешево, но на рынке таких цен и близко нет"?..
Им повезло. я это и написал. Сейчас такая стоит 1500-1700.
Есть еще люди, которые ДАВНО арендуют по низкому прайсу. В НЙ действуют рент-контрол и рент-стэйбелайзд в отнощении огромного количества домов. Бывает так, что ленд-лорды больше платят за содержание своей недвиги, чем кэш-флоу с нее.
Есть очень качественные дома БУКВАЛЬНО на берегу океана (вышел и на пляже, вода - чистейшая, не подумаешь, что это пляж одного из самых больших городов мира), но далеко от Манхеттена и с очень стремным контингентом - 1200 за очень приличный 1бдрм. Южный Квинс.На берегу и с пляжем, но с приличной публикой и ближе к Манхеттену 1800-2000 за 1 бдрм, но дом будет подушатанный. 3000-3500 - лакшери (по НЙ меркам) в той-же локации. Есть и за 1400, но такой клоповник, что даже заходить страшно. Южный Бруклин.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:08
rjkz
каким боком аренда в НЙ ваши знакомых относится к ТЕМЕ ВЕТКИ?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:09
vladimir07 написав:
rjkz написав:
У меня есть знакомая, которая объездила %% 40 стран мира, но живет в Украине.
К ней "хутор" не применишь.
40% это около 100 стран.
Столько примерно объездила высокая Леся из орла/решки.
Ваша знакомая объездила по работе или сама ?
это примерно 90 стран.
Это ее страсть по жизни.
Сначала тратила на это все что зарабатывала, потом решила что фигли не совместить приятное с полезным и открыла тур-агентство.
После этого пошло веселее. Всякие промотуры и тп.
Но и по таким экзотическим ездила, что я фиг-бы решился.
Точно не скажу сколько сейчас, лет 5 назад, она "отчиталась" в ФБ о 33% (треть), остальные 7% я по экстраполяции докинул - может чуть больше, может чуть меньше. Сути это не меняет. Я ее знаю лет 25 достаточно хорошо, друг семьи. Так что не врет.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:15
pesikot написав: rjkz написав:
А как раз в данном случае, ХУТОР - это, скажем так, собирательный образ. Образный так сказать. "Сидишь на своем "хуторе", никуда не вылазищь, не знаешь что в мире делается" или что-то типа того. Думаю,что народ понял что я имею ввиду.
У меня есть знакомая, которая объездила %% 40 стран мира, но живет в Украине.
К ней "хутор" не применишь.
"Можно вывезти девушку с хутора, но невозможно вывести хутор из девушки"
Раз вы начали взагали, то и я взагали.
Условная девушка может объездить полмира, но так ни фига и не понять
Может.
Но с уверенностью могу сказать, что понимания где и как живут люди у нее намного больше, чем у теоретиков, не поднявших задницу с дивана в условной Винницкой области и с умным видом рассуждающих, что в ЕС выжить невозможно, а в Украине и работы сколько хочешь и жизнь намного лучше.
Это как раз тот случай:
"Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел" (Жванецкий).
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:16
rjkz написав:
это примерно 90 стран.
Это ее страсть по жизни.
Сначала тратила на это все что зарабатывала, потом решила что фигли не совместить приятное с полезным и открыла тур-агентство.
После этого пошло веселее. Всякие промотуры и тп.
Но и по таким экзотическим ездила, что я фиг-бы решился.
Точно не скажу сколько сейчас, лет 5 назад, она "отчиталась" в ФБ о 33% (треть), остальные 7% я по экстраполяции докинул - может чуть больше, может чуть меньше. Сути это не меняет. Я ее знаю лет 25 достаточно хорошо, друг семьи. Так что не врет.
А случайно не Я. С. ?
Есть такая известная собственница турагентства и сама ездит много.)
Интервью с ней видел.
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