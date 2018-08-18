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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9845984698479848

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:16

  rjkz написав:Есть очень качественные дома БУКВАЛЬНО на берегу океана (вышел и на пляже, вода - чистейшая, не подумаешь, что это пляж одного из самых больших городов мира), но далеко от Манхеттена и с очень стремным контингентом - 1200 за очень приличный 1бдрм.

Качественный дом и стремный контингент - это взаимоисключающие параметры
Такой контингент очень быстро качественный дом превратит не в качественный
...
  rjkz написав:Южный Квинс.На берегу и с пляжем, но с приличной публикой и ближе к Манхеттену 1800-2000 за 1 бдрм, но дом будет подушатанный.

Уже немного лучше
....
  rjkz написав:3000-3500 - лакшери (по НЙ меркам) в той-же локации

....
  rjkz написав:Есть и за 1400, но такой клоповник, что даже заходить страшно. Южный Бруклин.

Нет в мире совершенства
Это прописные истины.

Либо качество дома, либо цена, либо публика - выберите что-то 2 из 3
Потому что, 3 из 3 - дюже дорого

В Украине это правило также действует.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:30

  Прохожий написав:rjkz
каким боком аренда в НЙ ваши знакомых относится к ТЕМЕ ВЕТКИ?


Вы не заметили что последние страниц 10 эта тема обсуждается?
Почему вопросы ко мне?
Почему нет вопросов по аренде на Кипре, в Польше, Португалии и тд.
Или я остался один незабаненный.

ЗЫ: Стартовал по Вашему пожеланию профильную ветку. Туда притянуло достаточно хейтеров, и ни одного, кто бы поддерживал дискуссию. Ветку объявил закрытой, модераторов попросил не переносить на нее, уведомив, что буду опять "гадить" (ТМ Прохожий) на этой. Забаньте меня и не читайте. Но тут, я смотрю, тема житья в забугорье становится очень востребованной.
Может на Домике осталась полемика милая Вашему сердцу:
-Продал 2к 75м2 100500куе ТЧК
-Купил 2к 75м2 100500 куе ТЧК
-Помог продать-купить 2к 75м2 за 100500 куе ЗПТ получил 5% с обоих сторон ТЧК

Здесь более живое общение, а не отчеты.

ЗЫЫ: Что СЕЙЧАС можете сказать ПО ТЕМЕ ЭТОЙ ВЕТКИ ВЫ?
Что-то продаете-покупаете?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:32

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:это примерно 90 стран.

Это ее страсть по жизни.
Сначала тратила на это все что зарабатывала, потом решила что фигли не совместить приятное с полезным и открыла тур-агентство.
После этого пошло веселее. Всякие промотуры и тп.
Но и по таким экзотическим ездила, что я фиг-бы решился.
Точно не скажу сколько сейчас, лет 5 назад, она "отчиталась" в ФБ о 33% (треть), остальные 7% я по экстраполяции докинул - может чуть больше, может чуть меньше. Сути это не меняет. Я ее знаю лет 25 достаточно хорошо, друг семьи. Так что не врет.


А случайно не Я. С. ?
Есть такая известная собственница турагентства и сама ездит много.)
Интервью с ней видел.


Нет, только одна буква совпадает. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:35

  rjkz написав:Здесь более живое общение, а не отчеты.

Трындеть прописные истины от вас ? ну да - живое общение

Потому что, по сути ветки сказать вам нечего
Вот вы и ищете любое общение
pesikot
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