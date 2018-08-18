Прохожий написав:rjkz
каким боком аренда в НЙ ваши знакомых относится к ТЕМЕ ВЕТКИ?
Вы не заметили что последние страниц 10 эта тема обсуждается?
Почему вопросы ко мне?
Почему нет вопросов по аренде на Кипре, в Польше, Португалии и тд.
Или я остался один незабаненный.
ЗЫ: Стартовал по Вашему пожеланию профильную ветку. Туда притянуло достаточно хейтеров, и ни одного, кто бы поддерживал дискуссию. Ветку объявил закрытой, модераторов попросил не переносить на нее, уведомив, что буду опять "гадить" (ТМ Прохожий) на этой. Забаньте меня и не читайте. Но тут, я смотрю, тема житья в забугорье становится очень востребованной.
Может на Домике осталась полемика милая Вашему сердцу:
-Продал 2к 75м2 100500куе ТЧК
-Купил 2к 75м2 100500 куе ТЧК
-Помог продать-купить 2к 75м2 за 100500 куе ЗПТ получил 5% с обоих сторон ТЧК
Здесь более живое общение, а не отчеты.
ЗЫЫ: Что СЕЙЧАС можете сказать ПО ТЕМЕ ЭТОЙ ВЕТКИ ВЫ?
Что-то продаете-покупаете?