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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 тра, 2022 14:10
Первый написав: fler написав:
Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців. Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).
89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться
у разі, якщо війна в Україні затягнеться.
Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня
. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu
КРЖН ракетой, ібо
fler написав:
Нда.
По ходу з Києва виїхало 1,6 млн жителів за кордон.
1.3 залишилися. Враховуючи що частині за кордон виїхати не можна, то на західну Україну ніхто не виїзжав…
Цифри просто брєд
це з тих що там, а не тих що тут.
Тобто опитали понауїхів, із них оказалося, що 1/4 колишні понаїхавші в Київ.
Воно і логічно, бо якщо є житло то можна і дома пересидіти.
А якщо нема, то чому халявну халяву в ЄС не спробувати, всеодно без кола, без двора.
Отже що в осадку є те, що понаїхи з Києва дали драпа і склали найбільший відсоток понауїхавших.
А баба Катя як сиділа в своїх Дальні Салупинцях, так і сидить і нікуди не тікає.
А офісна плактонша, що не встигла на смо.. ой заробити в столиці квартиру ... не поїде ж вона в село до баби Каті крутити коровам хвости ... це ж повне фіаско ... і як тоді в очі колишнім однокласницям дивитися?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:53
🚆Укрзалізниця надасть Ірпеню кілька вагонів для тимчасового проживання людей
"Це не звичайні вагони! Це спеціальні вагони для проживання - з душовими кабінами, вагоном-рестораном. Я думаю, ми зможемо там тимчасово поселити до 150 людей, які зараз не мають де жити, але хочуть повернутися в Ірпінь" - розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.
📣Нагадаємо, також у міста є домовленість з Києвом про надання ірпінцям 2000 ліжкомісць для тимчасового проживання.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:28
Faceless написав: rjkz написав: fler написав:
Ок, предположим
Соглашаюсь на какую-то посильную работу, учу язык, ищу там себе пару и живу счастливо. Если что-то пошло не так и стало хуже, чем было в Украине - возвращаюсь обратно (менеджером по продажам устроиться будет не трудно, как и экономистом в банке + у меня будет знание еще одного языка
).
"Это не наш метод"(с)
Надо прожить всю жизнь на хуторе и с умным видом рассуждать "есть-ли жизнь на Марсе" (с).
Вместо того, чтобы поднять задницу с дивана и проверить.
+1
А крім хутора варіантів нема?
А как раз в данном случае, ХУТОР - это, скажем так, собирательный образ. Образный так сказать. "Сидишь на своем "хуторе", никуда не вылазищь, не знаешь что в мире делается" или что-то типа того. Думаю,что народ понял что я имею ввиду.
У меня есть знакомая, которая объездила %% 40 стран мира, но живет в Украине.
К ней "хутор" не применишь.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:42
rjkz написав:
У меня есть знакомая, которая объездила %% 40 стран мира, но живет в Украине.
К ней "хутор" не применишь.
40% это около 100 стран.
Столько примерно объездила высокая Леся из орла/решки.
Ваша знакомая объездила по работе или сама ?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:08
rjkz
каким боком аренда в НЙ ваши знакомых относится к ТЕМЕ ВЕТКИ?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:16
rjkz написав:
Есть очень качественные дома БУКВАЛЬНО на берегу океана (вышел и на пляже, вода - чистейшая, не подумаешь, что это пляж одного из самых больших городов мира), но далеко от Манхеттена и с очень стремным контингентом - 1200 за очень приличный 1бдрм.
Качественный дом и стремный контингент - это взаимоисключающие параметры
Такой контингент очень быстро качественный дом превратит не в качественный
...
rjkz написав:
Южный Квинс.На берегу и с пляжем, но с приличной публикой и ближе к Манхеттену 1800-2000 за 1 бдрм, но дом будет подушатанный.
Уже немного лучше
....
rjkz написав:
3000-3500 - лакшери (по НЙ меркам) в той-же локации
....
rjkz написав:
Есть и за 1400, но такой клоповник, что даже заходить страшно. Южный Бруклин.
Нет в мире совершенства
Это прописные истины.
Либо качество дома, либо цена, либо публика - выберите что-то 2 из 3
Потому что, 3 из 3 - дюже дорого
В Украине это правило также действует.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:41
rjkz написав:
ЗЫЫ: Что СЕЙЧАС можете сказать ПО ТЕМЕ ЭТОЙ ВЕТКИ ВЫ?
иногда лучше промолчать если нечего сказать по теме
но у вас похоже оральная диарея, заразная штука, передается на ветке от флудераста к флудерасту...
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46
после двух месяцев сидения на Западе смогли выехать. Сейчас в Бельгии у друзей
Те, кто жили до нас (мама с ребенком) оформились - тут кстати это занимает довольно много времени (недели 3, если не больше)
Им вот выплачивают почти 1500 евро на двоих, но при условии, что они снимают жилье сами. С жильем помогли, нашли за 300 евро 2-бедрум (цена для беженцев конечно). Это на побережье около Брюгге
А я вот че-то смотрю на это все, и понимаю что мне Бельгия не подойдет с этими 40-50% налогами на доход, и потом еще со всеми остальными налогами сверху. На пособии тут конечно клево посидеть, но чтобы хотя бы не бомжевать, на семью наверное тысяч 8 надо зарабатывать до налогов - и это вряд ли много получится откладывать (если вообще получится)
Так что посматриваю в сторону Азии, работа на себя и от локации никак не зависит. Есть конечно вариант с обналом крипты, но непонятно, как к этому налоговая отнесется - рисковать не очень хочется
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