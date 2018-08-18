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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9844984598469847

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:10

  Первый написав:
  fler написав:Станом на 9 травня, від початку повномасштабної війни Україну покинуло близько 6 млн українців.
Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.
Збірний соціально-демографічний портрет виглядає так:
вік: 35-44,
стать: жіноча,
сімейний статус: одружена,
кількість дітей: одна,
місце проживання: місто,
освіта: вища,
робота: в офісі,
знання мов: спілкується англійською мовою.

З яких регіонів виїхало найбільше українців в Європу:
м. Київ (26,7%),
Дніпропетровська область (10,4%),
Київська область (9,1%),
Харківська область (8,4%),
Одеська область (6,7%),
Житомирська область (5,7%),
Запорізька область (4,5%),
Львівська область (3,9%),
Миколаївська область (2,8%),
Вінницька область (2,6%).

89% опитаних планують повернутися в Україну, інші не збираються повертатись чи ще не вирішили. При цьому 61% з них допускають, що залишаться у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

Соціологічне опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. Опитано 3 027 респондентів у 36 країнах.
Більше тут:https://evacuation.city/articles/211835/89-ukrainciv-yaki-timchasovo-viihali-za-kordon-zbirayutsya-povertatisya-dodomu

КРЖН ракетой, ібо
  fler написав:
Нда.
По ходу з Києва виїхало 1,6 млн жителів за кордон.
1.3 залишилися. Враховуючи що частині за кордон виїхати не можна, то на західну Україну ніхто не виїзжав…
Цифри просто брєд

це з тих що там, а не тих що тут.
Тобто опитали понауїхів, із них оказалося, що 1/4 колишні понаїхавші в Київ.
Воно і логічно, бо якщо є житло то можна і дома пересидіти.
А якщо нема, то чому халявну халяву в ЄС не спробувати, всеодно без кола, без двора.

Отже що в осадку є те, що понаїхи з Києва дали драпа і склали найбільший відсоток понауїхавших.

А баба Катя як сиділа в своїх Дальні Салупинцях, так і сидить і нікуди не тікає.
А офісна плактонша, що не встигла на смо.. ой заробити в столиці квартиру ... не поїде ж вона в село до баби Каті крутити коровам хвости ... це ж повне фіаско ... і як тоді в очі колишнім однокласницям дивитися?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:53

🚆Укрзалізниця надасть Ірпеню кілька вагонів для тимчасового проживання людей

"Це не звичайні вагони! Це спеціальні вагони для проживання - з душовими кабінами, вагоном-рестораном. Я думаю, ми зможемо там тимчасово поселити до 150 людей, які зараз не мають де жити, але хочуть повернутися в Ірпінь" - розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.
📣Нагадаємо, також у міста є домовленість з Києвом про надання ірпінцям 2000 ліжкомісць для тимчасового проживання.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:45

  Первый написав:Нда.
По ходу з Києва виїхало 1,6 млн жителів за кордон.
1.3 залишилися. Враховуючи що частині за кордон виїхати не можна, то на західну Україну ніхто не виїзжав…
Цифри просто брєд

Два "факта" от "практиков"
1. Тетрис с ремонтом под ключ перед войной стоил 3000 у.е метр.
2. К началу войны в Киеве реально проживало 2,9 млн. человек.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:2. К началу войны в Киеве реально проживало 2,9 млн. человек.
Это без Трои и ПОХа шоли?
Amethyst
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