Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для жителей Ирпеня построят жилищный комплекс, где подарят квартиры. Такое заявление сделал Ирпенский городской голова Александр Маркушин, передают "Комментарии". По словам мэра Ирпеня, финансирование на строительство нового жилья для ирпенцев будет из государственного бюджета. Построить новый жилищный комплекс планируют до конца года. "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных", — заявил Маркушин. Квартиры в новостройке ирпенцы, чье жилье разрушили российские оккупанты, получат бесплатно, подчеркнул мэр города. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается.
Investor_K написав:Сейчас аренда где-то -20 -30 % от довоенных. В Киеве.
Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день. Особенно эконом сегмент. Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.
vitaliian написав:Для жителей Ирпеня ... "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных".. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается. Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... lekse.html
Цікаво, лише мені зрозуміло, що це звичайний популізм
Investor_K написав:Сейчас аренда где-то -20 -30 % от довоенных. В Киеве.
Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день. Особенно эконом сегмент. Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.
Не каждый день, но оттолкнулась от дна. Правда объявлений о сдаче очень много по сравнению с "обычной ситуацией".
Investor_K написав:Сейчас аренда где-то -20 -30 % от довоенных. В Киеве.
Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день. Особенно эконом сегмент. Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.
Не каждый день, но оттолкнулась от дна. Правда объявлений о сдаче очень много по сравнению с "обычной ситуацией".
UA написав:Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день. Особенно эконом сегмент. Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.
Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі: - "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном); - "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин); - "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)