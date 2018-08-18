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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9845984698479848

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:54

Для жителей Ирпеня построят жилищный комплекс, где подарят квартиры. Такое заявление сделал Ирпенский городской голова Александр Маркушин, передают "Комментарии". По словам мэра Ирпеня, финансирование на строительство нового жилья для ирпенцев будет из государственного бюджета. Построить новый жилищный комплекс планируют до конца года. "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных", — заявил Маркушин. Квартиры в новостройке ирпенцы, чье жилье разрушили российские оккупанты, получат бесплатно, подчеркнул мэр города. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается.

Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... lekse.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:01

  Investor_K написав:Сейчас аренда где-то -20 -30 % от довоенных. В Киеве.

Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день.
Особенно эконом сегмент.
Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:11

  vitaliian написав:Для жителей Ирпеня ... "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных".. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается.
Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... lekse.html


Цікаво, лише мені зрозуміло, що це звичайний популізм :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:16

  UA написав:
  Investor_K написав:Сейчас аренда где-то -20 -30 % от довоенных. В Киеве.

Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день.
Особенно эконом сегмент.
Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.


Не каждый день, но оттолкнулась от дна. Правда объявлений о сдаче очень много по сравнению с "обычной ситуацией".
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:20

  vladimir07 написав:
  UA написав:
  Investor_K написав:Сейчас аренда где-то -20 -30 % от довоенных. В Киеве.

Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день.
Особенно эконом сегмент.
Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.


Не каждый день, но оттолкнулась от дна. Правда объявлений о сдаче очень много по сравнению с "обычной ситуацией".


От дна в гривне или твердой валюте?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:43

  UA написав:Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день.
Особенно эконом сегмент.
Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.


Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі:
- "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном);
- "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин);
- "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)
fler
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